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Политика

Премьер предложил переход Армении к полупрезидентской форме правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает на митинге на площади Республики в Ереване, 1 марта 2021 г.

Выступая на митинге на площади Республики в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил в октябре этого года провести референдум по новой Конституции или поправкам к ней.

Он отметил, что наилучшим вариантом был бы переход к полупрезидентской форме правления.

«Конституция, которая была принята в 2015 года и вошла в силу в 2018 году, выявила для нас огромное количество недостатков, в том числе она таит риски для создания кризисных ситуаций. Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из лучших вариантов», - заявил Пашинян.

По словам премьера, процесс изменения должен проходить в условиях тесного сотрудничества с парламентом, правительством, политическими силами, президентом и гражданским обществом.

«А до самого референдума парламент сможет внести поправки в некоторые статьи Конституции, для которых не нужно народное голосование», - заявил глава армянского правительства.

Отметим, что до перехода к парламентской форме правления в 2018 году в Армении действовала полупрезидентская форма правления.

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