Марукян предлагает Пашиняну провести досрочные выборы

В прямом эфире на своей странице в Facebook вечером в воскресенье Марукян предложил Пашиняну отозвать свое ходатайство об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, после чего «Просвещенная Армения» подпишет с властью меморандум о том, что фракция не будет выдвигать своего кандидата в премьеры в случае отставки Пашиняна.

После этого, по словам Марукяна, Пашинян сможет подать в отставку с последующим роспуском парламента «без потрясений» и проведением досрочных парламентских выборов.

«Тогда все митинги и шествия будут проходить в рамках предвыборной логики», - отметил Марукян.

«Пойдем на выборы, и пусть народ решит, кто должен быть у власти. После этого новая власть пусть решает, менять ей главу Генштаба или нет», - добавил Марукян, подчеркнув, что ждет ответ Пашиняна.