В РПА не комментируют обвинения Пашиняна в адрес Сержа Саргсяна

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов ограничился лишь тем, что сказал, что не хочет комментировать заявление Пашиняна, добавив, что тот должен уйти.

Премьер-министр Никол Пашинян вчера во время митинга на Площади Республики обвинил третьего президента в подстрекательстве главы Генштаба Оника Гаспаряна к подписанию известного заявления, в котором военные потребовали отставки премьер-министра и правительства.

Пашинян также заявил, что после этого заявления отставка Оника Гаспаряна становится неизбежной.

Пока неясно, подпишет ли президент второе предложение премьер-министра об отставке Оника Гаспаряна. В аппарате президента пока этот вопрос не комментируют. Напомним, первое предложение премьера об отставке Гаспаряна президент вернул с возражениями.

Согласно Конституции, у президента есть трехдневный срок на то, чтобы либо подписать указ об увольнении Гаспаряна, либо обратиться в Конституционный суд. Сегодня исполняется второй день.

Если президент не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд, указ вступит в силу.