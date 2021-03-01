Процесс подписания этого заявления начал Оник Гаспарян по наущению Сержа Саргсяна - Пашинян

«За последние 10 месяцев мы также совершили все возможные ошибки. Я имею в виду после революции, речь идет о нашем правительстве, речь идет лично обо мне. И я хочу извиниться перед всеми вами: всеми гражданами Армении, всеми армянами диаспоры, всеми гражданами Республики Арцах за все ошибки, которые я совершил», - сказал Никол Пашинян, добавив, что одной из самых больших их ошибок была их популярность как власти.

По его словам, они стремились к совершенству, а стремление к совершенству иногда приводило к бездействию.

Кстати, Пашинян также отметил, что ошибки совершила не только нынешняя власть, но и и предыдущие, и он просит прощения за ошибки, совершенные всеми властями третьей республики.

Что касается нынешней внутриполитической ситуации, то премьер-министр заявил: «Они хотят забрать у народа власть. И мы собрались на площади, чтобы сказать, что мы не позволим этого, мы не позволим уничтожить это достижение, достигнутое в результате десятилетий и лишений».

Он также коснулся дела «1 марта»: «Должен констатировать, что дело «1 марта», по сути, раскрыто, по моей оценке, раскрыто. Многие спрашивают, как можно считать раскрытым дело «1 марта», если убийства не раскрыты. Это правда, личности стрелявших не установлены, но убийства, тот фон, на котором это произошло, раскрыты, и это, думаю, станет очевидным для общественности в ходе судебного разбирательства по делу. В 2008 году власти вывели армию против собственного народа, и в этом контексте произошли убийства».

Часть выступления Никол Пашинян посвятил последнему заявлению Генштаба Вооруженных сил. Начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян и группа военных в распространенным заявлении потребовали отставки Пашиняна и возглавляемого им правительства. Сам Пашинян это квалифицировал как попытку военного переворота и представил президенту предложение об освобождении Гаспаряна от должности. Армен Саркисян это предложение возвратил с возражениями, а премьер вновь направил предложение президенту.

Никол Пашинян подчеркнул, что тот начальник Генштаба, который делает политические заявления, должен уйти.

«Причем, это заявление он делает с подачи Сержа Саргсяна и прежних властей – Республиканской партии, которые хотят, как и в 2008 году, задушить волю народа под гусеницами танков. Подобного начальника Генштаба в Армении быть не может.

Это обстоятельство вовсе не должно давать основания для вендетт в Вооруженных силах. Слава Богу, Вооруженные силы и Оник Гаспарян не перешли красную черту, и я надеюсь, что не перейдут. Но неизбежно Оник Гаспарян должен уйти с поста начальника Генштаба Вооруженных сил.

Неважно, кто подписал этот документ, а кто его не подписал, решение положить этот документ на стол и начать процесс подписания принял Оник Гаспарян по наущению Сержа Саргсяна, я не хочу говорить - по приказу.

Когда назначенный мной начальник Генерального штаба выполняет приказы отвергнутого, вот это величайшее предательство», - заявил премьер-министр.