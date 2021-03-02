Марукян обвинил Мирзояна в невыполнении своих обязанностей, спикер НС с этим не согласился

На сегодняшнем заседании НС Марукян потребовал от Мирзояна либо извиниться, либо уйти в отставку.

Напомним, оппозиционные фракции Национального собрания инициировали внеочередное заседание для обсуждения сложившейся в стране ситуации и отмены военного положения. Чтобы внеочередное заседание состоялось, необходимо, чтобы Совет Национального собрания утвердил повестку дня. Однако заседание Совета дважды проваливалось, так как спикер НС Арарат Мирзоян и другие члены Совета – депутаты правящей фракции, не являлись на заседание.

Марукян сегодня заявил: «Если было принято решение бойкотировать заседание Совета, чтобы оно не состоялось и чтобы не было созвано внеочередное заседание по повестке дня оппозиции, то Вы хотя бы должны были явиться, открыть заседание, проинформировать нас об этом как председатель НС. Вы не выполняете свои обязанности, во-вторых, я не вижу Вашей роли в контексте кризиса в стране, в том, что вы собираетесь делать. Либо Вы должны извиниться перед пятой частью Национального собрания за его игнорирование, либо должны уйти в отставку, Вы не выполняете свою миссию».

Мирзоян возразил, что выполняет свои обязанности на должном уровне, а его неявка - одно из его прав.

Председатель НС посоветовал оппозиционному депутату «приложить искренние усилия для разрешения ситуации». «Не думаю, что озвученное Вами предложение было направлено на разрешение ситуации, наоборот, это была попытка добавить еще немного сложности во всю мозаику», - сказал Мирзоян.