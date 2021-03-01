Руководящий состав ВС Армении подтверждает свои оценки и призывает «прекратить необоснованные обвинения»

Руководящий состав Вооруженных сил вновь подтверждает свои оценки сложившейся ситуации и подчеркивает, что «независимо от попыток втянуть Вооруженные силы в политические процессы, остается непреклонным, взвешенным и непоколебимым. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник информационного отдела Генштаба ВС Армении Самвел Асатрян.



«Вооруженные силы, состоящие из сынов нашего народа, предчувствуя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес Вооруженных сил и отдельных должностных лиц.

Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что Вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами и служат только и только своему народу, руководствуясь нормами Конституции и права Республики Армения», - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня на митинге премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян должен покинуть свой пост и что он действовал при подстрекательстве третьего президента Сержа Саргсяна.

Напомним, политический кризис в Армении усугубился после того, как около 40 высокопоставленных военных во главе с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном 25 февраля выступили с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации».

После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и направил президенту предложение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.

Согласно Конституции, президент, начиная с сегодняшнего дня, в трехдневный срок либо должен подписать указ об освобождении Гаспаряна от должности, либо должен обратиться в Конституционный суд.

Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Как оппозиционное «Движение за спасение отечества», так и сторонники Пашиняна сегодня провели митинги в разных частях центра Еревана.