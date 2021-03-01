Пашинян вновь предложил оппозиции идти на роспуск парламента и досрочные выборы

С таким заявлением он выступил в ходе митинга своих сторонников на площади Республики в Ереване.

В конце прошлого года Пашинян уже заявлял о начале консультаций по данному вопросу, предлагая двум оппозиционным парламентских фракциям – «Процветающей Армении» и «Просвещенной Армении» - подписать с властями меморандум о том, что в случае отставки премьера они не будут выдвигать своих кандидатов, что приведет к роспуску парламента и назначению внеочередных выборов.

Тогда обе оппозиционные фракции отказались подписывать такой меморандум. Внепарламентская оппозиция также в большинстве своем отвергла идею проведения досрочных выборов, настаивая на том, что Пашинян должен уйти в отставку, а до проведения новых выборов должно быть сформировано временное правительство, которое и организует эти выборы через определенное время.

Оппозиционное «Движение за спасение Отечества», которое объединяет более полутора десятка партий, даже выдвинула своего кандидата – бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна –в качестве такого «переходного» премьера.

Восприняв это как отказ от досрочных выборов, проправительственная парламентская фракция «Мой шаг» в феврале сочла вопрос закрытым, заявив, что в обществе нет запроса на проведение досрочных выборов. Сторонники Пашиняна также утверждали, что оппозиции и на улице не удалось сгенерировать достаточной общественной поддержки.

В своей сегодняшней речи на митинге премьер Пашинян вновь озвучил свое предложение оппозиции, подчеркнув, что он это делает искреннее и даже «бросает вызов» оппозиции. «Давайте пойдем на досрочные выборы», - заявил он.

Еще в начале митинга Пашинян попросил прощения за свои ошибки и ошибки своего правительства. Обосновывая свое предложение о проведении досрочных выборов, он также отметил, что он хочет узнать, простил ли его народ.

При этом, Пашинян в своей речи несколько раз подчеркнул, что не допустит, чтобы власть в Армении формировалась в обход воли народа.