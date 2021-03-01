Макунц: Мы принимаем вторую часть предложения Марукяна

«Что касается второй части предложения, мы говорили, что на каком-то этапе мы готовы предпринять практические шаги в этом направлении. Что касается первой части, я думаю, что эта часть предложения господина Марукяна даже не подлежит обсуждению», - заявила глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц во время беседы с журналистами в Национальном собрании.

«Есть Конституция, и мы, как депутаты, должны нести ответственность за выполнение этой Конституции, и никоим образом не способствовать ее нарушению. Мы принимаем вторую часть предложения Эдмона Марукяна и готовы в любой момент», - заявила Макунц.

Напомним, Эдмон Марукян заявил, что если премьер-министр Никол Пашинян откажется увольнять начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, а также восстановит в должности заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, то фракция «Просвещенная Армения» готова подписать меморандум об отказе от выдвижения кандидата в случае отставки премьера, что приведет к роспуску парламента «без потрясений» и назначению досрочных выборов.

Напомним, внутриполитическая ситуация в Армении резко обострилась после заявления начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и группы высокопоставленных военных с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Сам Пашинян назвал это попыткой военного переворота и представил президенту предложение об отстранении Гаспаряна от должности. Президент Армен Саркисян с возражениями отправил предложение обратно в аппарат премьер-министра, а премьер повторно его отправил президенту. Президент сейчас должен либо подписать проект указа, либо отправить его в Конституционный суд на предмет рассмотрения его соответствия Основному закону.