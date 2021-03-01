«Движение за спасение отечества» также планирует провести сегодня митинг

«Своим участием мы должны подтвердить, что мы не потерпим демонтажа всех государственных институтов одним человеком, мы будем поддерживать нашу армию, президента республики, мы будем защищать нашу государственность до конца, требуя того же от других структур. Уход этого правительства неизбежен. Давайте объединим наши силы и решительно добьемся ухода предателя», - говорится в заявлении оппозиционного движения.

Отметим, что сегодня в 18:30 премьер-министр Никол Пашинян пригласил митинг на площади Республики в Ереване.

Несколько дней назад Никол Пашинян провел шествие и митинг на площади Республики после того, как Генеральный штаб вооруженных сил выступил с заявлением, потребовав его отставки. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Примечательно, что сегодня исполняется 13 лет со дня кровавых уличных столкновений между оппозиционными демонстрантами и правоохранительными органами, в которых погибли десять человек.

В прямом эфире на Facebook накануне премьер Пашинян заверил, что в Армении не будет событий, подобных тем, что произошли 1 марта 2008 года.