Пашинян считает решение президента непонятным, необоснованным и не имеющим правового основания

«Завтрашним митингом мы должны, прежде всего, подтвердить решимость нашего общества и народа защищать гражданский, народный, конституционный порядок в Армении и власть народа. Мы говорим не о защите этого правительства или моего правительства, а о власти народа. У меня как таковой нет власти в Армении, власть есть у народа», - заявил он.

Пашинян также заверил, что в Армении не будет гражданских столкновений и событий, подобных тем, что были 1 марта 2008 года, когда во время уличных столкновений демонстрантов и правоохранительных органов погибли десять человек. При этом он отметил, что у них нет и не будет врагов в Армении, и что все, независимо от их политических взглядов, являются их братьями.

Премьер-министр подчеркнул, что коснется судебного процесса по событиям 1 марта, а также, как он сам выразился, «непонятного решения, принятого вчера президентом», о возврате проекта указа об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил.

«Я покажу, что это решение безосновательно и не имеет правовых оснований. Это важный разговор, чтобы мы могли это зафиксировать и понять, и из этой констатации, возможно, будут сделаны определенные выводы», - заявил Никол Пашинян.

В ходе прямого включения в Facebook премьер также охарактеризовал заявление Генштаба Вооруженных сил как «недопустимое» и «политическое».

В ходе митинга 1 марта, по словам премьера, он также затронет вопрос армянских пленных в Азербайджане, а также проблемы судебной системы.

Никол Пашинян сообщил, что ряд политических сил будет приглашен к участию в митинге и им будет предложено выступить с речами.