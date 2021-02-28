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Политика

Никол Пашинян приглашает на митинг 1 марта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает на митинг, запланированный на 1 марта.

«В понедельник, 1 марта, в 18:30 я приглашаю всех на площадь Республики [в Ереване] на митинг и шествие», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Отметим, что 1 марта исполняется 13 лет со дня кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года. Тогда во время уличных столкновений между демонстрантами и силовыми структурами погибли восемь граждан и два представителя правоохранительных органов.

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