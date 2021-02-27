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Политика

Вазген Манукян ожидает, что президент вернет ходатайство об увольнении начальника Генштаба с возражениями

Вазген Манукян

Лидер оппозиционного «Движения за спасение Отечества» Вазген Манукян ожидает, что президент Армении Армен Саркисян не подпишет ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Об этом он заявил журналистам перед началом оппозиционного митинга на проспекте Баграмяна в Ереване.

«Я ожидаю, что президент вернет документ с возражениями», - отметил он.

Одновременно Манукян выразил уверенность в том, что ситуация разрешится в ближайшие два-три дня. Он также ожидает, что полиция и Служба национальной безопасности перестанут поддерживать премьера, даже если, как военные, и не потребуют его отставки.

«Я думаю, что в ближайшие два-три дня он [Пашинян] лишится этих опор, а вопрос фракции после этого решится сам по себе», - заявил Вазген Манукян.


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