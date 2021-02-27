Вазген Манукян ожидает, что президент вернет ходатайство об увольнении начальника Генштаба с возражениями

Об этом он заявил журналистам перед началом оппозиционного митинга на проспекте Баграмяна в Ереване.

«Я ожидаю, что президент вернет документ с возражениями», - отметил он.

Одновременно Манукян выразил уверенность в том, что ситуация разрешится в ближайшие два-три дня. Он также ожидает, что полиция и Служба национальной безопасности перестанут поддерживать премьера, даже если, как военные, и не потребуют его отставки.

«Я думаю, что в ближайшие два-три дня он [Пашинян] лишится этих опор, а вопрос фракции после этого решится сам по себе», - заявил Вазген Манукян.



