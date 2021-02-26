Левон Аронян уезжает из Армении. Министр Думанян не считает, что это случилось по вине власти

После долгого молчания Аронян в распространенном сегодня заявлении подчеркнул, что, прождав больше года исполнения обещаний действующей власти, он понял, что вынужден принять поворотное решение и уехать из родной.

38-летний шахматист отметил, что получал много интересных предложений из разных стран, в том числе и из США, но отклонял их, обосновывая тем, что то, что делается в Армении, бесценно для развития шахмат, что никакая материальная ценность не может сравниться с уважением, которым шахматист пользуется в Армении. Однако в своем объемном заявлении Аронян так и не уточнил, в какую страну переезжает и под флагом какой страны отныне будет выступать.

В прессе писали, что правительство не выполнило просьбу Ароняна о финансировании покупки сверхмощного компьютера и персонального тренера для подготовки к чемпионату мира, хотя в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Радио Азатутюн сообщили, что деньги за один год были выделены. А директор ереванского Дома шахмат подчеркнул, что, по его сведениям, согласно договоренности между Ароняном и премьер-министром Пашиняном, правительство на протяжении трех лет должно было выделять шахматисту определенную сумму.

В своем заявлении Аронян намекает, что получил поддержку всего за один год.

«Важно отметить, что существенным фактором нашего шахматного успеха было личное внимание третьего президента Армении Сержа Саргсяна и сильная поддержка, которую он проявлял на протяжении многих лет. После революции 2018 года новое правительство обещало продолжить эту линию, однако обещание было ограничено годом частичной поддержки, после чего оно прекратилось», - написал Левон Аронян.

Деньги, предоставленные государством, через Министерство образования, науки, культуры и спорта передаются Дому шахмат, а оттуда - Ароняну.

В своем заявлении Аронян также отметил, что неоднократно пытался выразить свою обеспокоенность ситуацией бывшему министру образования, науки, культуры и спорта и премьер-министру.

«На арену вышли новые государственные деятели, которые совершенно не разбирались в спорте, приписывая себе наш успех, они начали самоутверждаться, даже путем шантажа. Им удалось расколоть семью шахматной солидарности, которая формировалась годами, и превратить поле в хаос.

Я много раз пытался выразить свою обеспокоенность ситуацией бывшему министру образования, науки, культуры и спорта Араику Арутюняну, другим должностным лицам в этой области, а также премьер-министру Республики Армения во время единственной встречи с ним за эти 3 года, на которую он уделил всего 15 минут. Все мои попытки остановить деструктивные решения, принимаемые в шахматной сфере, не увенчались успехом. Мне, к сожалению, не удалось объяснить новому правительству, что шахматы - это большое наследие нашей страны, что наши успехи на этом поприще - это одно из величайших достижений нашей страны. Я не смог донести до них простую истину, что я прошу государственной поддержки не для себя, а для возможности служить и прославлять нашу Родину своими успехами, которых у Армении может больше не быть десятилетиями! Ответ был такой: «Наши эксперты считают, что у Левона Ароняна уже нет потенциала»

Сразу после этого «приговора» на престижном турнире в Ставангере я одержал победу над чемпионом мира и шахматистом номер два в мире», - отметил шахматист», - на своей странице в Facebook написал Левон Аронян.

О каком шантаже идет речь и какие эксперты пришли к выводу, что у него больше нет потенциала, шахматист не уточнил. Ответ на этот вопрос нам не удалось выяснить также ни у бывшего министра Араика Арутюняна, ни у пресс-секретаря премьер-министра.

Новоназначенный министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян на вопрос Радио Азатутюн о том, считает ли он, что Аронян уезжает из страны по вине нынешней власти, ответил отрицательно. «Нет, я так не считаю, мне очень жаль, что Аронян принял такое решение. Я очень высоко ценю его шахматные достижения, по имеющимся у меня данным могу зафиксировать только одно: нет ни одного официального обязательства перед Ароняном, которые министерство не выполнило», - сказал министр.

Председатель постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Мхитар Айрапетян, который после революции был избран президентом Федерации шахмат Еревана и пообещал параллельно с законодательной деятельностью решать также проблемы в сфере шахмат, сегодня сказал, что Аронян имеет право винить его, но с тем, что в этой сфере ничего не было сделано, Айрапетян не согласен. «В ближайшее время откроется Высшая школа шахматного мастерства. Кроме того, наш легендарный шахматист также отметил, что отношение к шахматам и шахматистам существенно изменилось. Могу сказать, что да, оно действительно существенно изменилось, потому что, например, с 2019 года шахматы приравнены к олимпийским видам спорта с точки зрения наград, бонусов. И даже кавор [крестный] на свадьбе Левона, который был президентом Федерации шахмат Армении и до сих пор продолжает находиться на этой должности, при нем, по сути, подобные вопросы даже не были решены», - сказал Айрапетян.

«Я хочу еще раз заверить, что я непременно буду связан со своей родиной многими нитями. Я буду продолжать делать все возможное и невозможное для своей страны даже издалека», - так заключил свое сегодняшнее заявление гроссмейстер Левон Аронян.