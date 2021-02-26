Левон Аронян: «Я вынужден принять поворотное решение и уехать из родной страны»

«Прождав больше года исполнения обещаний действующей власти, я понял, что вынужден принять поворотное решение и уехать из родной страны», - на своей странице в Facebook написал гроссмейстер Левон Аронян, отвечая на циркулирующие слухи о том, что он откажется выступать под флагом Армении и переедет в США на постоянное место жительства.

Аронян подчеркнул, что перед ним встал выбор: бросить дело жизни или переехать туда, где меня ценят, а каждый год ожидания перемен – это, по его словам, пустая трата времени с точки зрения его спортивной карьеры.

«Я искренне горжусь тем, что мне выпала честь внести значительный вклад в величайшие достижения армянских шахмат․ Три золотые олимпийские медали, золото чемпионата мира, два Кубка мира, ряд личных и командных побед. Мне кажется, что в шахматах невозможно достичь высот без огромной тяжелой работы и без поддержки государства. Важно отметить, что существенным фактором нашего шахматного успеха было личное внимание третьего президента Армении Сержа Саргсяна и сильная поддержка, которую он проявлял на протяжении многих лет», - написал Аронян.

Подчеркнув, что после революции 2018 года новое правительство обещало продолжить эту линию, шахматист отметил, что обещание было ограничено годом частичной поддержки, после чего оно прекратилось.

«За это время на арену вышли новые государственные деятели, которые совершенно не разбирались в спорте, приписывая себе наш успех, они начали самоутверждаться, даже путем шантажа. Им удалось расколоть семью шахматной солидарности, которая формировалась годами, и превратить поле в хаос. Я много раз пытался выразить свою обеспокоенность ситуацией бывшему министру образования, науки, культуры и спорта Араику Арутюняну, другим должностным лицам в этой области, а также премьер-министру Республики Армения во время единственной встречи с ним за эти 3 года, на которую он уделил всего 15 минут», - написал Аронян.

Он отметил, что все его попытки остановить деструктивные решения, принимаемые в шахматной сфере, не увенчались успехом.

«Мне, к сожалению, не удалось объяснить новому правительству, что шахматы - это большое наследие нашей страны, что наши успехи на этом поприще - это одно из величайших достижений нашей страны. Лично для меня победы армянских шахмат - вторая причина для гордости, после Независимости Армении, после нашей победы в Арцахской освободительной войне 1992 -1994 гг. Я не смог донести до них простую истину, что я прошу государственной поддержки не для себя, а для возможности служить и прославлять нашу Родину своими успехами, которых у Армении может не быть десятилетиями! Ответ был такой: «Наши эксперты считают, что у Левона Ароняна уже нет потенциала». Сразу после этого «приговора» на престижном турнире в Ставангере я одержал победу над чемпионом мира и шахматистом номер два в мире», - отметил шахматист.

«За прошедшие годы я получал много интересных предложений из разных стран. Включая и предложение великого американского филантропа, любителя шахмат Рекса Синкфельда, который каждый год повторял свое предложение переехать в Соединенные Штаты. Я всегда оправдывал свой отказ тем, что то, что делает мое государство, бесценно для развития шахмат, что никакая материальная ценность не может сравниться с уважением, которым шахматист пользуется в Армении.

Я хочу поблагодарить уважаемого Рекса Синкфельда за то, что он продолжает верить в меня и сегодня. Спасибо Фабиано Каруане, который, будучи сильнейшим игроком Америки, поддерживает меня, разделяя мое решение стать товарищем по команде. Я очень благодарен моей семье, родным, друзьям, всем людям, которые знают мои принципы и понимают меня.

Моя мама часто повторяет армянскую пословицу. «Господь каждого человека испытывает по мере его возможностей». В моей жизни было много испытаний, каждое новое я принимал со смирением, с желанием быть лучше, чем вчера. Надеюсь, я достойно преодолею и это.

Я уверен, что со временем шахматы в Армении вернут свой статус. И вместо того, чтобы закрывать шахматные школы ушедших приверженцев, мы снова увидим уважение к спорту, который займет у нас свое прежнее твердое место.

А пока я хочу еще раз заверить, что я непременно буду связан со своей родиной. Я буду продолжать делать все возможное и невозможное для своей страны даже издалека», - написал Левон Аронян.