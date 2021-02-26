Минобороны Армении не комментирует заявление официальной Москвы по поводу «Искандеров»

В интервью 1in.am Никол Пашинян сказал, что примененная во время последней войны ракета «Искандер» взорвалась не в полную силу.

Между тем, российская сторона утверждает, что ракеты «Искандер» не только не использовались, но и что весь боезапас ракет «Искандер» находится на складах ВС Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в ходе пресс-конференции повторил заявление российской стороны, утверждая, что они не зафиксировали каких-либо фактов использования Арменией «Искандера» во время войны.

Отметим, что на использование высокоточного баллистического ракетного комплекса российского производства в недавней войне в Карабахе впервые намекнул бывший министр обороны Карабаха, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян. Около 10 дней назад в интервью телеканалу «Армньюз» об этом говорил также третий президент Армении Серж Саргсян.

«Я не очень согласен с тем, что «Искандер» не применялся. В прессе было, и у меня есть достоверная информация, что «Искандер» применялся. Его применили в последний период войны, а конкретнее в направлении Шуши», - сказал Саргсян.

Бывший министр обороны Сейран Оганян, при котором в 2015 году был закуплен «Искандер», сегодня в беседе с Радио Азатутюн не уточнил, откуда Серж Саргсян получил «достоверную информацию»․ «В этом смысле я не могу сказать, потому что имеющаяся у меня информация о задействовании «Искандера», как и у любого гражданина, взята из СМИ. У меня не было с ними связи, и я не знаю, использовали они или нет», - сказал Оганян.

Тем не менее, экс-министр обороны, находившийся во время войны в Карабахе, в частности в Шуши, представил некоторые профессиональные нюансы о высокоточном баллистическом ракетном комплексе. По его утверждению, не все высокопоставленные военные могут сообщить информацию об «Искандере». По словам Оганяна, это могут сделать только специалисты, прошедшие особую специализацию в России.

«Высокоточное дальнобойное средство, если ты умеешь стрелять точно, не может не выполнить свою задачу. У них только одна цель - уничтожение важных объектов противника. Что касается того, какое решение было принято, я там не присутствовал», - сказал Оганян.

В возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА) не дают четкого ответа на вопрос о том, на каком основании третий президент заявил, что «Искандер» использовался в направлении Шуши.

Бывший вице-спикер Национального собрания, член РПА Эдуард Шармазанов в беседе с Радио Азатутюн вновь напомнил о нашумевшем заявлении Пашиняна о том, что ракета «Искандер» взорвалась только на 10%. Он отметил, что главным в словах Саргсяна было другое, и добавил: «Заявление Сержа Саргсяна подтвердили также высшие военные генералы… Пусть Никол ответит, почему «Искандер» не использовали в течение первой недели и почему ракета взорвалась на 10%. И почему он портит отношения с нашим стратегическим союзником? И, в конце концов, он извинится или нет? Потому что он получил пощечину от Госдумы».

Получить комментарий от правящего блока «Мой шаг» сегодня не удалось. Однако заметим, что еще до жесткой российской реакции председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян в беседе с журналистами сказал, что заявление Пашиняна об «Искандере» нуждается в изучении.

В ответ на прямой вопрос, использовался ли «Искандер» вообще, Андраник Кочарян перевел стрелки на тех, кто сделал такие заявления: «Кто сказал об этом?.. Оба [Мовсес Акопян и Серж Саргсян] сделали заявление против Республики Армения, это неправильно, это ложь. Кто говорит такое [что применялся «Искандер»], наверное, лучше знает, и соответствующие структуры должны спросить его, откуда он знает, в каком направлении и чем мы стреляли. Или Армения применила или нет?»