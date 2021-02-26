Представители «Движения за спасение отечества» встретились с президентом Саркисяном

Перед митингом лидеры «Движения за спасение отечества»: единый кандидат в премьер-министры Вазген Манукян, Артур Ванецян, Ваграм Багдасарян и Арцвик Минасян встретились с президентом страны Арменом Саркисяном.

Бывший директор Службы национальной безопасности и член движения Артур Ванецян поделился подробностями о встрече. По его словам, будущее страны находится в руках президента. «Движение за спасение отечества» предложило Армену Саргсяну как гаранту Конституции не подписывать предложение Никола Пашиняна об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба и направить его в Конституционный суд, чтобы оспорить его законность.

Артур Ванецян отметил, что начальник Генштаба - это аполитичная должность и его увольнение из политических соображений является нарушением Конституции.

Представители движения не объявляют о своих дальнейших действиях. Перед этим митингом также состоялся небольшой митинг в полдень, на нем с речью выступил кандидат движения в премьер-министры Вазген Манукян. Он снова заявил о необходимости сломать опоры премьер-министра и в этом контексте он также рассматривает присоединение Генштаба Вооруженных сил к требованию отставки премьер-министра.

«Я призываю полицию, Службу национальной безопасности и другие государственные структуры присоединиться к армии, сделать аналогичное заявление, сохранять спокойствие народа и способствовать тому, чтобы мы вновь поставили государство на ноги», - заявил Манукян.

Какие шаги последуют за заявлением Генштаба и есть ли у них план действий, Вазген Манукян и Артур Ванецян, по сути, не уточнили. Артур Ванецян сказал, что считает, что этим заявлением Генштаб уже сделал свое дело.

Перед митингом протестующие шествием направились к президентской резиденции, там они представили свои требования. Согласно этим требованиям, Армен Саркисян не должен подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Оника Гаспаряна от должности главы Генштаба ВС и должен направить его в Конституционный суд.

Затем шествие продолжилось по центральным улицам Еревана. Демонстранты остановились у зданий Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел. У здания Генпрокуратуры они потребовали арестовать Никола Пашиняна.

Напомним, «Движение за спасение отечества» накануне начало круглосуточные митинги. Демонстранты вчера провели ночь на проспекте Баграмяна, там установлены палатки. А лидеры движения заявляют, что будут продолжать круглосуточные митинги до тех пор, пока премьер-министр Пашинян не подаст в отставку.