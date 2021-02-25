Проспект Баграмяна перекрыт, оппозиция установила палатки перед зданием парламента

На проспекте Баграмяна в Ереване собрались сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они ставят здесь палатки. Установлены три большие палатки, есть также несколько маленьких прямо перед зданием парламента. Они также установили небольшую печку и собираются здесь заночевать.

Протестующие заявляют, что останутся здесь до тех пор, пока их требование не будет выполнено, то есть, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Ранее 17 оппозиционных партий выразили свою поддержку заявлению Генштаба Вооруженных сил, потребовавшего отставки премьера и правительства.

В своем выступлении на проспекте Баграмяна кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян также затронул предложение Никола Пашиняна начать консультации с политическими силами. Манукян отметил, что они не видят необходимости в консультациях, то есть, не хотят проводить консультации, единственным вопросом повестки дня, о котором они могут говорить, является отставка Никола Пашиняна.

«Он на той площади сделал очень резкие заявления, но вместе с тем говорит: я согласен встретиться с моими самыми резкими критиками для консультаций. Мы не резкие критики, мы считаем его предателем нашей Родины, врагом тысячелетия, у нас есть только одно, о чем мы можем говорить с ним – обсудить его уход из власти. Вопрос власти будет решаться в Национальном собрании, наш штаб находится здесь. Так что мы будем каждый день перекрывать улицу баррикадами с обоих концов, мы останемся здесь, пусть он придет, продиктуем ему наши требования, как он должен уйти. Народ, мы сейчас боремся за все исторические поколения, это исторический момент, будьте стойкими, смелыми, терпеливыми. Мы перекроем эту улицу, эта улица действовать не будет. Мы будем ждать, мы должны привести депутатов Национального собрания, чтобы они проголосовали и сняли его. Приготовьтесь, мы останемся здесь на ночь, один уйдет, другой придет, мы будем заменять друг друга, и улицу с обоих концов перекроем баррикадами. Будьте к этому готовы. Сейчас наши товарищи более подробно представят все, что нужно делать в эти часы и дни, но упустить этот момент означает потерять родину, Армению», - сказал Вазген Манукян.

В данный момент люди мирно стоят на проспекте Баграмяна, выступления завершились.

До того как прийти на проспект Баграмяна, оппозиция провела митинг на площади Свободы. Там перед началом митинга создавалась довольно напряженная обстановка: когда сторонники Никола Пашиняна проходили по улицам, прилегающим к площади, произошли даже небольшие стычки, сторонники и противники Пашиняна бросали друг в друга камнями и бутылками.

Во время митинга на площади Свободы к оппозиции впервые присоединился и выступил с речью бывший генеральный секретарь ОДКБ, бывший глава Генштаба ВС и фигурант дела «1 марта» Юрий Хачатуров. Он отметил, что раньше не появлялся на трибуне, так как еще не было позиции Генштаба.

«Все говорят, что в 2016 году мы проиграли, что в 2016 году мы просили мира. Я клянусь могилой своего отца, мы никогда ни о чем не просили турок, они всегда просили нас и всегда смотрели, что мы им скажем. Мы были победителями, они - проигравшими», - заявил Хачатуров.

Выступил с речью также бывший министр обороны Сейран Оганян. «Поздравляю всех нас с очередным успехом, наши цели едины, наши цели большие, стратегические, мы шаг за шагом, сглаживая все на своем пути, идем к победе. Дорогие соотечественники, там, где народ и армия едины, они непобедимы», - заявил Оганян.