Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Об этом накануне сообщили в пресс-службе главы армянского правительства.
«Главы двух государств обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию.
Президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путин-Пашинян говорится: «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация в республике. Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава Российского государства призвал все стороны к сдержанности».
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