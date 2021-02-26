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Политика

Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

(архивная фотография)

Премьер-министр Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом накануне сообщили в пресс-службе главы армянского правительства.

«Главы двух государств обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию.

Президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путин-Пашинян говорится: «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация в республике. Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава Российского государства призвал все стороны к сдержанности».

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