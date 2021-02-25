Произошло столкновение между сторонниками и противниками Пашиняна

Представители 17 политических сил, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в своих выступлениях отмечали, что отставка Никола Пашиняна является настоятельной необходимостью и они присоединяются к заявлению Генштаба об отставке Пашиняна и поддерживают его.

Перед началом митинга, когда здесь собралось еще не так много народа, сложилась довольно напряженная ситуация, когда рядом с площадью Свободы проходило шествие сторонников Никола Пашиняна. Произошло столкновение между двумя группами – сторонниками и противниками Пашиняна, хотя между ними стояла полиция. Однако крупного столкновения удалось избежать. Обе стороны обменивались оскорблениями и бранью, в некоторых случаях также бросали друг в друга камни, но на этом инцидент был исчерпан.

Во время митинга с речью выступил кандидат в премьер-министры от оппозиционного движения Вазен Манукян, отметив, что властям мало осталось, они уже в агонии, и нужно думать о следующем этапе.

«Эта власть уже в агонии, она пытается настроить народ против армии, это их почерк - разделять народ на разные части и создавать столкновения. Поэтому нам нужна решимость м сдержанность. Мы останемся здесь надолго, потому что работа заканчивается, первый этап подходит к концу, мы должны вышвырнуть Никола Пашиняна и восстановить нашу родину. И как мы вместе его вышвырнем, так же вместе мы должны восстановить страну, превратить ее в справедливую, сильную Армению», - сказал Манукян.

Отметим, что на трибуне митинга на Площади Свободы находился также бывший глава Генштаба ВС Юрий Хачатуров, приветствовавший заявление Вооруженных сил.

После завершения митинга его участники двинулись шествием к зданию Национального собрания.

Նշենք, որ Ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը՝ «Բարգավաճ Հայաստան»-ն ու «Լուսավոր Հայաստան»-ը ստորագրահավաք են սկսել՝ արտահերթ նիստ հրավիրելու համար:

Отметим, что две оппозиционные политические силы Национального собрания, «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», начали сбор подписей для созыва внеочередного заседания.

Оппозиционные фракции хотят провести в парламенте дискуссию для того, чтобы вернуть политические процессы в нормальное русло.

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление Генштаба «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.