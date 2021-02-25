Пашинян вновь заявил, что народ должен решить – уйти ему или нет

Шествие, состоявшееся после митинга, созванного премьер-министром Николом Пашиняном, завершилось на площади Гарегина Нжде. Оно закончилось словами Никола Пашиняна.

Премьер-министр отметил, что его заявление о том, что либо начальник Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян должен подать в отставку, либо президент Армен Саркисян должен подписать его решение об увольнении Оника Гаспаряна, остается в силе.

«Некоторые пытались вовлечь наши Вооруженные силы в антидемократический, антиконституционный процесс, сегодня я четко оценил, что заявление Генштаба - это попытка военного переворота, и народ не допустит военного переворота в Армении. Если президент республики не подписывает это ходатайство, то есть6 он присоединяется к перевороту? Выбор очень простой. Либо пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление об отставке и уйдет, не нужно постоянно подвергать народ потрясениям, Оник джан, не нужно», - заявил Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что есть один вариант разрешения ситуации - народ должен решить, должен ли он уйти или нет, такая возможность есть посредством выборов, а будут ли это очередные или внеочередные выборы, опять-таки должен решить народ, однако, по сути, из реакции присутствовавших на митинге граждан он заключил, что общественность не склонна ко внеочередным выборам, однако решение об этом он примет посредством политических консультаций.

«Кто встает - требует отставки, это нормально, пусть требуют, но меня избрал народ, пусть народ потребует моей отставки, я пойду по своим делам, пусть народ меня осудит, пусть народ на площади меня расстреляет», - заявил премьер-министр, добавив, что разговоры о столкновениях, гражданской войне и других опасностях безосновательны, поскольку собравшиеся на обеих площадях граждане «являются нашим народом».

«Все попытки вовлечь страну в насилие, беззаконие, провокации и гражданскую войну должны быть строго пресечены Службой национальной безопасности, Полицией и народом», - отметил он.

А политические силы, пересекающие границу политических текстов, будут задержаны, заявил Никол Пашинян, который считает, что одной из самых больших ошибок его правительства был именно «бархат». «Мы не предпринимали вендетт против кого-либо, но кто как мог, бил нас сзади: судьи били, государственные чиновники били. Кто где мог, бил нас, да, «бархату» будет положен конец», - заявил он.

Кстати, на протяжении всего шествия постоянно звучал лозунг «Армения без «бархата»».

По окончании шествия журналистам не удалось провести брифинг с премьер-министром, полицейский кордон и сотрудники безопасности закрыли от них Никола Пашиняна. Нам удалось на мгновение подойти к Пашиняну, мы поинтересовались у него, почему спикер парламента Арарат Мирзоян сегодня не присоединился к митингу, не находится рядом с ним, однако Пашинян оставил этот вопрос без ответа.