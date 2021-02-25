Оппозиция собралась у здания парламента в Ереване, ее сторонники перекрывают проспект

Лидер «Движения за спасение Отечества» Вазген Манукян, обращаясь к сторонникам, заявил, что ситуация будет разрешаться в Национальном собрании, в связи с чем призвал людей возводить баррикады, перекрывая данный участок проспекта.

Комментируя заявление Пашиняна, сделанное на многотысячном митинге его сторонников на Площади Республики о том, что он готов вести обсуждения по выходу из текущей внутриполитической ситуации даже с теми, кто его резко критикует, Вазген Манукян подчеркнул, что «Движение за спасение Отечества» не резко критикует Пашиняна, а считает его врагом.

Лидеры движения заявили, что их сторонники останутся на проспекте Баграмяна, где будут развернуты палатки.

«Движение за спасение Отечества», в которое входят более полутора десятка политических партий, добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна и избрания бывшего министра обороны и премьер-министра Армении Вазгена Манукяна временным премьер-министром для формирования переходного правительства, которое через год организует внеочередные выборы, в которых сам Манукян участвовать не будет.

Партии, входящие в оппозиционное движение, заявляют, что не приемлют проведение внеочередных выборов, если их должен будет организовать премьер-министр Никол Пашинян или его политическая команда, поскольку, как утверждают они, такие выборы нынешняя власть сфальсифицирует.

Представители правящей силы отвергают мнения о том, что они не могут организовать честные и справедливые выборы, одновременно утверждая, что в настоящее время в Армении нет общественного запроса на проведение досрочных парламентских выборов.

Выступая на митинге сегодня, Пашинян сделал намек на возможное проведение досрочных выборов, что вызвало недовольство среди его сторонников, после чего премьер заявил, что снимает этот вопрос с повестки митинга. Тем не менее, он заявил о возможных консультациях с представителями других политических сил по выходу из политического кризиса.