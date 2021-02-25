Граждане, требующие отставки Пашиняна, с раннего утра перекрывают улицы в Ереване

Члены «Движения за спасение Отечества» заранее не объявляют место и время акций неповиновения.

Накануне протестующие проводили шествия к университетам.

Напомним, 20 февраля движение возобновило акции протеста. Лидеры движения заявили, что отныне акции протеста и неповиновения будут проводиться ежедневно. Они заявили о начале нового этапа борьбы.

«Движение за спасение Отечества», в которое входят более полутора десятка политических партий, добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна и избрания бывшего министра обороны и премьер-министра Армении Вазгена Манукяна временным премьер-министром для формирования переходного правительства, которое через год организует внеочередные выборы, в которых сам Манукян участвовать не будет.

Партии, входящие в оппозиционное движение, заявляют, что не приемлют проведение внеочередных выборов, если их должен будет организовать премьер-министр Никол Пашинян или его политическая команда, поскольку, как утверждают они, такие выборы нынешняя власть сфальсифицирует.

Представители правящей силы отвергают мнения о том, что они не могут организовать честные и справедливые выборы, одновременно утверждая, что в настоящее время в Армении нет общественного запроса на проведение досрочных парламентских выборов.