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Политика

Граждане, требующие отставки Пашиняна, с раннего утра перекрывают улицы в Ереване

Полицейский кордон возле одного из корпусов здания правительства в Ереване (архив)

Граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, с раннего утра проводят в Ереване акции неповиновения, перекрывая улицы.

Члены «Движения за спасение Отечества» заранее не объявляют место и время акций неповиновения.

Накануне протестующие проводили шествия к университетам.

Напомним, 20 февраля движение возобновило акции протеста. Лидеры движения заявили, что отныне акции протеста и неповиновения будут проводиться ежедневно. Они заявили о начале нового этапа борьбы.

«Движение за спасение Отечества», в которое входят более полутора десятка политических партий, добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна и избрания бывшего министра обороны и премьер-министра Армении Вазгена Манукяна временным премьер-министром для формирования переходного правительства, которое через год организует внеочередные выборы, в которых сам Манукян участвовать не будет.

Партии, входящие в оппозиционное движение, заявляют, что не приемлют проведение внеочередных выборов, если их должен будет организовать премьер-министр Никол Пашинян или его политическая команда, поскольку, как утверждают они, такие выборы нынешняя власть сфальсифицирует.

Представители правящей силы отвергают мнения о том, что они не могут организовать честные и справедливые выборы, одновременно утверждая, что в настоящее время в Армении нет общественного запроса на проведение досрочных парламентских выборов.

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