Вазген Манукян: Нужно ломать опоры Пашиняна, но быть готовыми в любой момент взять власть путем восстания

Выступая на митинге, лидер движения Вазген Манукян представил план «А» и план «Б» борьбы за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, которого оппозиционные группы считают винновым в поражение в Карабахской войне осенью прошлого года.

Как заявил Манукян, Пашинян добровольно не уйдет в отставку, сколько бы народу ни собиралось на митинги.

«А значит, надо ломать то, на что он опирается», - заявил оппозиционный лидер.

По словам Манукяна, первая группа, на которую опирается премьер, это граждане, которые не осознают, какой дорогой идет государство, пока беда не постучала к ним в дверь. «Наш долг – объяснить этим гражданам, что происходит в этой стране, и что будет с ней», - отметил он.

«Вторая опора – это силовые структуры. Это полиция, Служба национальной безопасности, которые, иногда исходя из собственного интереса, убеждают сами себя, что они исполняют свои государственные обязанности, не осознавая, что, служа этой власти, они служат интересам турецко-азербайджанской программы. Нам надо быть с ними жесткими, мы должны убеждать их и всегда оставлять им пути отхода. Будьте уверены, что если целый народ долго будет стоять в городе, они добровольно примкнут к народу. Но нужно быть жесткими и убедительными.

Третья сила – это депутаты, которые являются опорой Никола Пашиняна в Национальном собрании. С ними надо быть жесткими, убедительными и всегда оставлять им пути отхода», - заявил Манукян.

«Армения должна кипеть, каждый день должны проходить демонстрации, город должен быть парализован, должны быть забастовки, колонны машин должны ездить по всей Армении, призывая людей к протестам, объединять людей и вместе ломать опоры, на которых держится Никол Пашинян. Это требует работы, времени. Но есть и план «Б»: в любой момент, будет ли это сегодня, через неделю или через десять дней, нужно быть готовыми с молниеносной скоростью взять власть путем восстания», - подчеркнул Вазген Манукян.

Манукян заявил, что «мы пойдет по пути плана «А», всегда будучи готовыми к плану «Б»». По его словам, однако, главным условием для этого является то, чтобы «на местах, во всех селах, во всех районах, в коллективах создавались комитеты». «Готовьтесь, люди», - сказал он, обращаясь к собравшимся на площади.

«Движение за спасение Отечества», в которое входят более полутора десятка политических партий, в том числе парламентская партия «Процветающая Армения», добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна и избрания Вазгена Манукяна временным премьер-министром для формирования переходного правительства, которое через год организует внеочередные выборы, в которых сам Манукян участвовать не будет.

Партии, входящие в оппозиционное движение, заявляют, что не приемлют проведение внеочередных выборов, если их должен будет организовать премьер-министр Никол Пашинян или его политическая команда, поскольку, как утверждают они, такие выборы нынешняя власть сфальсифицирует.

Представители правящей силы отвергают мнения о том, что они не могут организовать честные и справедливые выборы, одновременно утверждая, что в настоящее время в Армении нет общественного запроса на проведение досрочных парламентских выборов.