Протестующие вошли в здание ЕГУ

Они призвали студентов и преподавателей присоединиться к «Движению за спасение отечества». «Студенты, присоединяйтесь, студенты, присоединяйтесь! Уважаемые преподаватели ЕГУ, уважаемые студенты, выходите и присоединяйтесь!» - заявили протестующие.

Демонстрантов встретил временно исполняющий обязанности ректора университета Гегам Геворкян. Он сказал, что выступает за отставку правительства Пашиняна, но против акций в вузах. «Это правительство должно уйти в отставку, но это не значит, что весь общественный порядок нужно свергать, сейчас вы его свергаете», - сказал он.

Затем протестующие шествием направились к зданию Экономического университета. Здесь страсти накалялись. Полицейские заперли ворота главного входа. Демонстранты с первой попытки не смогли войти внутрь. Некоторые попытались перейти на другую сторону через решетку ворот, но открыть их не удалось. Между протестующими и полицейскими, охраняющими ворота, началась потасовка.

Чуть позже одна из дверей в здании Экономического университета открылась. Демонстранты, скандируя, прошли по коридорам вуза. Встретиться с ректором не удалось. Студентов, собравшихся в одной из аудиторий, протестующие призвали присоединиться к движению и покинуть здание. «Армения без Никола!» - восклицали они.

После подписания премьер-министром Николом Пашиняном ноябрьского заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе к требованию отставки Пашиняна присоединился ряд представителей научно-образовательной сферы, в том числе Ученый совет ЕГУ, десятки преподавателей из других вузов.

Шествие протестующих по университетам сегодня на этом завершилось.

На последнем митинге лидеры движения заявили, что акции гражданского неповиновения с требованием отставки Пашиняна станут ежедневными.

Вечером на площади Свободы кандидат в премьер-министры от движения Вазген Манукян встретился с гражданами. Завтра они автошествием двинутся в регионы, после чего уточнят свои планы относительно проведения шествий, митингов, возможно, также сидячих акций протеста.

«Мы проведем встречи в регионах, потом вернемся сюда, здесь также будут шествия, возможно, также будем проводить перманентный митинг, а когда уже будет тепло, проведем и сидячую акцию, останемся на ночь, хотя мне кажется, что мы его [Пашиняна - ред.] прогоним до этого», - сказал Манукян.

«Армения должна кипеть, должны проводиться демонстрации, город должен быть парализован, должны быть забастовки, - на последнем митинге заявил Вазген Манукян и продолжил: - Но нужно быть готовыми с молниеносной скоростью взять власть путем восстания».

На вопрос, что означает «с молниеносной скоростью путем восстания», как они это представляют, Вазген Манукян пояснил: «Что я представляю, это мое дело, что народ представляет, посмотрим. Все восстания возникают одним и тем же путем, народ выходит с одним и тем же требованием: в данном случае отставка Никола, выходит с требованием, это перерастает в общенациональное движение, власти делают глупость, а нашим властям это свойственно – сделать глупость, народ возмущается и движение превращается в восстание».

На вопрос, как «Движение за спасение отечества» планирует восстание - с оружием или без него и когда его планирует, Вазген Манукян ответил: «Я могу посоветовать вам войти в интернет, посмотреть на восстания в десятках стран, было и так, было и этак, власти сами будут решать, когда будет восстание», - сказал Манукян.