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Политика

Марукян адресовал Пашиняну вопросу в связи с его последними заявлениями

Эдмон Марукян

Будут ли нынешние и бывшие власти, нынешние и бывшие представители сфер обороны и службы безопасности, полевые командиры и другие продолжать давать интервью о войне, или они, наконец, поймут важность паритетной комиссии по установлению фактов и проявят политическую волю к ее созданию.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал лидер парламентской фракции «ПросвещеннаяАрмения» Эдмон Марукян.

Напомним, Марукян предлагает создать паритетную группу по сбору фактов для изучения обстоятельств осенней войны в Нагорном Карабахе. Он не исключает, что если сейчас эти обстоятельства расследованы не будут, то в будущем достаточно фактических данных может не быть.

Глава оппозиционной фракции процитировал некоторые отрывки из интервью премьер-министра Никола Пашиняна интернет-ресурсу 1in.am, отметив: «Сколько еще мы будем искать правду?»

«Во время интервью Никола Пашиняна, которое транслировалось вчера вечером, он заявил: «Мы должны понять глубокую этимологию поражения. (…) Если это поражение, которое произошло в течение 2 лет или 2 месяцев, давайте зафиксируем и докажем это». В том же интервью Пашинян отметил: «А почему не взорвалась запущенная ракета «Искандер»? Или почему она взорвалась на 10%?» Затем на вопрос ведущего интервью Нвера Мнацаканяна, говорят ли так, он отвечает: «Я не знаю». Возникает вопрос: почему в таком случае власти против создания паритетной комиссии по установлению фактов, если они ставят под сомнение многие важные вопросы на самом высоком уровне, в том числе вопрос о вооружении?» - написал Марукян.

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