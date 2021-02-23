Последствия применения силы против Карабаха не могут считаться урегулированием конфликта – глава МИД Армении

Российская Федерация сыграла ключевую роль в установлении режима прекращения огня, обеспечении безопасности и решении текущих гуманитарных вопросов в регионе, заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня в Национальном собрании на закрытом заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции в ходе обсуждения «Вызовы региональной и евразийской интеграции в послевоенной Армении».

В то же время Айвазян подчеркнул, что амбиции Турции в региональных процессах явно возросли.

«Обеспечение всеобъемлющей безопасности армянского народа в регионе было и остается ключевым направлением внешней политики Армении. Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт остается одним из ключевых региональных вызовов. Последствия применения силы Азербайджаном против Арцаха при непосредственном участии Турции и оккупации части территорий Арцаха не могут считаться урегулированием конфликта. Только политическое урегулирование путем переговоров, которое будет уважать права всех и определит окончательный статус Арцаха, может считаться концом конфликта», - сказал Айвазян.

Армянская сторона привержена возобновлению процесса урегулирования, но в первую очередь должна быть создана атмосфера доверия, а ее предпосылки пока не заметны с азербайджанской стороны, сказал Айвазян, сославшись на невыполнение азербайджанской стороной гуманитарной части трехстороннего заявления от 9 ноября, что, в частности, нашло свое отражение в препятствиях возвращению пленных.

«При этом наша позиция остается неизменной: сопредседательство Минской группы является единственным международно признанным форматом урегулирования карабахского конфликта. Мы и дальше будем поддерживать этот формат, - сказал глава МИД Армении, подчеркнув: - Мы ожидаем увидеть в регионе сильное сопредседательство, которое, прежде всего, сможет обеспечить выполнение своего мандата, в частности, продвижение мирного процесса», - сказал Айвазян.

Глава МИД Армении сказал, что на регион ЕАЭС повлияет разблокировка всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления руководителей Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

Айвазян напомнил, что для разблокировки коммуникаций и по итогам встречи руководителей трех стран от 11 января 2021 года была создана рабочая группа при сопредседательстве вице-премьеров трех стран.

«Как отмечается в трехстороннем заявлении, разблокировка должна проводиться комплексно, что позволит использовать потенциал региона без политических предпочтений», - сказал Ара Айвазян.

За январь-ноябрь 2020 года товарооборот в ЕАЭС сократился на 11%

Применяемые ограничения в связи с коронавирусом с первого квартала 2020 года негативно сказались на внутренних взаимных объемах торговли в ЕАЭС, что также обусловлено проблемами с транспортными коммуникациями и ограничениями на переезды граждан, сегодня сообщил министр иностранных дел Армении.

Он отметил, что по данным за январь-ноябрь 2020 года товарооборот в ЕАЭС сократился на 11% и составил 44 млрд долларов США.

По словам Айвазяна, есть прогнозы, что по итогам текущего года экономика союза сократится еще на 3,9%.

Однако министр подчеркнул, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2020 года сократился всего на 2% и составил 2,03 млрд долларов США.

«Несомненно, рынок ЕАЭС с точки зрения экспорта имеет большие преимущества и значение для Армении. Совместные усилия ЕАЭС по выводу товаров союза на внешние рынки помогут совместно выйти на внешние рынки и поспособствуют формированию цепей сотрудничества, а приобретение экономических стабильных рынков и партнеров, тесные контакты с основными игроками ЕАЭС поспособствует укреплению комплексной безопасности Армении, что, в свою очередь, окажет положительное влияние в регионе», - заключил министр иностранных дел.