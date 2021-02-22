Возвращение военнопленных и мирных жителей требует немедленного решения - глава МИД Армении

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Айвазян отметил: «Пандемия COVID-19 принесла серьезные проблемы. Она подорвала сами основы систем здравоохранения, экономической и социальной защиты. Полностью осознавая крайнюю уязвимость людей, проживающих в зонах вооруженных конфликтов, Армения была в числе первых государств, безоговорочно поддержавших призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня в ответ на COVID-19».

Глава МИД Армении подчеркнул, что Азербайджан не только проигнорировал призыв генерального секретаря и последовавшую за ним резолюцию 2532 Совета Безопасности, но и использовал глобальную пандемию в качестве оружия для начала полномасштабной военной агрессии против народа Нагорного Карабаха.

«Руководство Азербайджана не скрывало, что оно стремилось стереть все следы армян из Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и при непосредственном участии Турции и аффилированных с ней иностранных боевиков-террористов совершило массовые зверства против армян. Таким образом, ужасы безнаказанного Геноцида армян прошлого века повторились в других формах массовых зверств в нашем регионе под подстрекательством и соучастием того же преступника. Применение силы для подавления права на самоопределение является строгим нарушением Устава ООН, в котором четко прописано, что все международные споры должны разрешаться мирными средствами», - отметил Айвазян.

Он также добавил, что на протяжении 44 дней боевых действий, «грубо нарушая международные нормы в области прав человека и международного гуманитарного права, азербайджанская армия совершала ужасающие преступления и зверства, сознательно и систематически нанося удары по гражданской инфраструктуре, включая школы, больницы, родильные дома, рынки, дороги, системы связи и другие объекты, а также вандализм и уничтожение армянского культурного и религиозного наследия на территории Нагорного Карабаха, включая церкви, хачкары и различные памятники».

«Казнь армянских мирных жителей в Гадрутском районе Арцаха, захваченных азербайджанскими военными, является одним из самых вопиющих случаев войны против народа Арцаха, которая уже была определена Верховным комиссаром ООН по правам человека как возможное военное преступление», - отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Ара Айвазян подчеркнул, что» агрессия против Арцаха показала, что механизмы раннего предупреждения ООН не работают, а это значит, что мы должны продолжать нашу деятельность для их дальнейшего совершенствования, в том числе в рамках процесса обзора Совета по правам человека».

Министр также добавил, что отсутствие ООН в Нагорном Карабахе было одним из отягчающих факторов отсутствия международной защиты. «Армения уверена, что гуманитарный доступ в Арцах не должен быть обусловлен политическими соображениями, и подчеркивает важность универсального применения и защиты прав человека для всех людей, независимо от статуса территории, на которой они проживают», - подчеркнул он.

Глава МИД Армении подчеркнул, что вызывает большую тревогу то обстоятельство, что армянские военнопленные и заложники остаются в Азербайджане спустя почти четыре месяца после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года. «Это означает, что Азербайджан не выполнил обязательства по возвращению всех военнопленных и гражданских лиц, и некоторые из них продолжают оставаться в неволе».

Срочное возвращение военнопленных и гражданских лиц, в том числе женщин, «остается чрезвычайно актуальной проблемой и требует немедленного решения».