Марш протеста и акции неповиновения в Ереване

После почти двухчасового марша представители «Движения за спасение отечества» и их сторонники дошли до Площади Франции. Марш стартовал у Пражского парка в административном районе Арабкир. Участники движения прошли по нескольким улицам, в том числе по проспекту Баграмяна. Здесь они остановились возле резиденции президента республики и Национального собрания и озвучили свои призывы. Они потребовали, чтобы Армен Саргсян был последователен в своем требовании об отставке Никола Пашиняна, и заявили, что Армен Саргсян не должен ратифицировать какой-либо документ, поступивший от правительства.

Протестующие потребовали отставки премьер-министра. С речами выступили координатор движения, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, депутаты оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян и Арман Абовян, бывший депутат от Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян, которая является членом совета движения. Они обвинили власти в поражении в войне, а также вменили им в вину наличие многочисленных жертв и граждан, ставших инвалидами.

Отметим, что в связи с заявлениями кандидата в премьер-министры от «Движения за спасение отечества» Вазгена Манукяна в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 301 (Публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя). На митинге в минувшую субботу Манукян заявил о вариантах устранения власти, в том числе отметив, что нужно быть готовым к молниеносному захвату власти путем восстания.

Касаясь этого дела, Ишхан Сагателян сказал, что дело сфабриковано, а Вазген Манукян сказал все правильно. «В течение всего этого времени власть и ее свора возбуждали уголовные дела против многих лидеров движения по разным статьям, надеясь, что мы отступим и таким образом они попытаются сохранить свою власть. Это исключено, движение не остановится, оно будет идти до конца», - сказал Сагателян.

Участники шествия «Движения за спасение отечества», дойдя до Площади Франции, перекрыли четыре въезда на площадь.

Сагателян призвал продолжить акцию неповиновения завтра.

Напомним, во время митинга 20 февраля было объявлено, что отныне акции протеста и гражданского неповиновения будут проводиться в ежедневном режиме.

В тот день лидеры движения объявили о новом начале их борьбы.