Оппозиция проводит шествие в Ереване

Организаторы акции планируют пройти шествием по улицам Грачья Кочара, проспекту Баграмяна, а затем провести акцию протеста на площади Франции в центре армянской столицы.

Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.

В ходе митинга лидеры движения заявили о начале нового этапа борьбы за отставку Пашиняна, которого входящие в оппозиционное движение партии считают виновным в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.