Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Оппозиция проводит шествие в Ереване

Оппозиционное «Движение за спасение Отечества» в Ереване проводит шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Организаторы акции планируют пройти шествием по улицам Грачья Кочара, проспекту Баграмяна, а затем провести акцию протеста на площади Франции в центре армянской столицы.

Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.

В ходе митинга лидеры движения заявили о начале нового этапа борьбы за отставку Пашиняна, которого входящие в оппозиционное движение партии считают виновным в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG