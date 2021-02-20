Пашинян: Армянский народ скоро залечит раны прошедшей войны и еще более решительными и твердыми шагами пойдет в будущее

Об этом сегодня в своем поздравительном послание по случаю 33-й годовщины начала Карабахского движения заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«33 года назад в этот день началось Карабахское движение. Оно имело поистине поворотное значение в дальнейшей истории армянского народа. Карабахское движение ознаменовало начало борьбы за независимость, пробудив в наших сердцах дух национального единства и дух свободы. Оно стало первым шагом в процессе восстановления нашей государственности и возвращения нашего места в семье народов мира.

В феврале 1988 года тысячи людей в столице Арцаха [Карабаха – ред.], Степанакерте, встали, чтобы отстоять свои права и во всеуслышание заявить о своем праве жить достойной жизнью на своей земле. Этот шаг народа Арцаха, который был беспрецедентно смелым по тем временам, сразу нашел отклик в Армении, охватив площадь Свободы в столице Ереване», - заявил Пашинян в послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра.

Как отметил премьер, «33 года назад в эти дни возродился не только Арцах, но и весь армянский народ».

«Искра бунтарского духа народа Арцаха зажгла наши сердца. Мы снова нашли в себе решимость жить свободно и независимо, определять свою судьбу и управлять своим будущим.

Сегодня мы также вспоминаем и склоняем головы перед памятью о наших героях. Мы помним всех наших мучеников, погибших в Первой и Второй Карабахской войнах, апрельских и июльских боях, и на боевом дежурстве. Слава всем, кто отдал свою жизнь за будущее нашего народа. Их память бессмертна. Их работа священна, и огонь славы бессмертен. Их героизм не был напрасным, и вечно их наследие.

33 года назад благодаря отважному арцахскому народу возродился армянский народ. Сегодня, 33 года спустя, мы снова нуждаемся в возрождении. Если возрождение тех дней привело нас к восстановлению права на свободную жизнь, возрождение этих дней должно привести нас к созданию сильного, конкурентоспособного государства 21 века, идущего в ногу со временем.

Наша боль глубока, наши раны неизлечимы. Однако память о наших святых мучениках и их деле требует от нас сделать все возможное для построения нашего будущего, для обеспечения возрождения Арцаха.

Гибель наших мучеников не будет напрасной, если мы с полной отдачей будем трудиться во имя сильной Родины, во имя наших детей, во имя наших будущих достижений.

Дух нашего народа нерушим. Еще более непоколебим дух народа Арцаха. Непоколебимо его стремление жить и творить. Уверен, что, как и многие народы, которые сталкивались с серьезными проблемами на протяжении своей истории, так и армянский народ скоро залечит раны прошедшей войны и еще более решительными и твердыми шагами пойдет в будущее.

С возрождением Арцаха 33 года назад открылась новая страница в истории нашего народа. Сегодня мы вдохновляемся идеалами, которые питали возрождение Арцаха, и мы готовы двигаться вперед по пути реализации наших национальных стремлений и мечтаний», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.