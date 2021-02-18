Внеочередное заседание совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан», скорее всего, состоится в марте - Аршамян

Внеочередное заседание совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан», скорее всего, состоится в марте.

В беседе с Радио Азатутюн исполнительный директор фонда Айкак Аршамян сказал, что приглашения разосланы членам совета попечителей, сейчас обсуждается конкретная дата, в соответствии с чем будет cформирована также повестка дня.

Президент Армении, который одновременно является председателем совета попечителей фонда, вчера поручил провести внеочередное заседание совета попечителей для обсуждения вопросов, связанных с управлением и деятельностью фонда и нахождением решений. Согласно официальному сообщению, вчера на встрече с исполнительным директором фонда Армен Саркисян подчеркнул важность эффективного, ответственного и целевого расходования средств, собранных диаспорой и пожертвованных Всеармянскому фонду «Айастан», строгого соблюдения процедур и сроков реализации программ, прозрачности деятельности фонда и сохранения его подотчетности, доверия к структуре.

Президент еще в декабре потребовал от правительства предоставить четкий, подробный и прозрачный отчет о расходах, произведенных за счет средств Всеармянского фонда «Айастан», и сделать это максимально публично. Значительная часть средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан» во время войны, более 52 млрд драмов, была в качестве пожертвования передана правительству.

По словам Айкака Аршамяна, Министерство финансов регулярно присылает им рабочие письма о совершенных расходах, однако окончательный отчет они еще не получили. «Мы передаем все это нашей аудиторской организации, и когда будет окончательное заключение как по полной сумме, так и по аудиту, которое будет также поставлено на обсуждение на заседании совета попечителей, после этого, когда мы опубликуем наш годовой отчет, там мы все увидим. Надеюсь, что до заседания совета попечителей у нас будет достаточно материала, чтобы об этом говорить», - сказал он.

На вопрос, считает ли он расходы оправданными, согласно этим промежуточным отчетам, Аршамян ответил, что ответ будет отражен в заключении аудиторской компании.

По мнению руководителя программ Антикоррупционного центра «Транспаренси Интернешнл» Варужана Октаняна, здесь однозначно есть вопрос подотчетности и прозрачности, отчет должен был быть представлен во внеочередном порядке. По словам Октаняна, есть общественное требование - понять, как и на что была потрачена эта сумма, были ли расходы эффективными.

«Как были потрачены эти деньги? Были ли они потрачены на то, на что должны были быть потрачены, или они были потрачены, например, на выплату премий? Потому что, так скажем, если идет война, естественно, все должны затянуть пояса, и, естественно, деньги должны идти на нужды обороны. Когда деньги идут на нужды обороны, как это делается, например, другие министерства смотрят в бюджете, что можно сократить. Если вдруг выяснится, что они решили, что нет, премии сокращать не следует, давайте возьмем из Всеармянского фонда «Айастан», чтобы выплатить премии, это будет аморально, об этом речь. Здесь я не вижу вижу вины фонда, потому что единственное упущение состоит в том, что они должны требовать отчета от правительства», - сказал руководитель программ Антикоррупционного центра «Транспаренси Интернешнл».

Член совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» Габриэл Ченберджян в беседе с Радио Азатутюн сказал лишь, что отчет о расходах должен быть представлен членам совета попечителей, чтобы диаспора не разочаровалась.