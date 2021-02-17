Айвазян на встрече с Лавровым подчеркнул важность возвращения армянских пленных

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Армении, главы МИД Армении и России в ходе сегодняшней встречи подчеркнули высокий уровень союзнического сотрудничества между Арменией и Россией как на двустороннем, так и на международном уровне, в рамках форматов региональной безопасности и интеграции.



Собеседники подробно обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, выполнение положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В контексте актуальных гуманитарных вопросов Айвазян подчеркнул важность возвращения содержащихся в Азербайджане лиц в статусе военнопленных и заложников, отметив, что искусственное затягивание вопроса со стороны Азербайджана создает серьезные препятствия на пути реализации трехсторонних заявлений.

Глава МИД Армении высоко оценил усилия российской стороны по улучшению гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.



В повестку встречи вошли также вопросы, связанные с возобновлением процесса карабахского мирного урегулирования. Министры подчеркнули важность решения ключевых вопросов урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что Сергей Лавров сегодня провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с карабахским конфликтом.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года в Москве, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня», - говорится в сообщении МИД РФ.

Накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ по видеосвязи провели отдельные обсуждения с главами МИД Армении и Азербайджана.