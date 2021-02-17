Сопредседатели МГ ОБСЕ провели отдельные видеоконференции с главами МИД Армении и Азербайджана

В видеоконференциях также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Согласно сообщению, опубликованному на официальным сайте ОБСЕ, сопредседатели провели с каждым министром «продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с продвижением стабильности в регионе, модальностями процесса посредничества и ролью офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ».