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Карабах

Сопредседатели МГ ОБСЕ провели отдельные видеоконференции с главами МИД Армении и Азербайджана

(архивная фотография)

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шеффер (США) 16 февраля отдельно в режиме видеоконференции побеседовали с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В видеоконференциях также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Согласно сообщению, опубликованному на официальным сайте ОБСЕ, сопредседатели провели с каждым министром «продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с продвижением стабильности в регионе, модальностями процесса посредничества и ролью офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

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