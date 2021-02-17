Серж Саргсян не намерен более занимать высоких государственных постов

Об этом он заявил в большом интервью телекомпании «Армньюз», которое вышло в эфир 15-16 февраля.

Третий президент и лидер бывшей правящей Республиканской партии Армении подчеркнул, что ни при каких условиях не намерен занимать какую-либо высокую должность в Армении.

«Считаю завершенной свою службу на высоких постах в государственной системе. Многие скажут, что и в 2015 году я говорил то же самое, однако стал премьер-министром, но это тема отдельного интервью», - сказал Саргсян. (В том же интервью экс-глава государства отметил, что после завершения двух президентских сроков и изменения Конституции он остался руководить страной на должности премьер-министра для того, чтобы урегулировать нагорно-карабахский конфликт).

По словам Сержа Саргсяна, несмотря на то, что он ни при каких условиях не будет занимать высокую должность в стране, однако готов быть советником или консультантом любого серьезного высокопоставленного должностного лица.

Одновременно, он подчеркнул, что это не означает, что он намерен уйти из активной политики или возглавляемая им партия потеряет влияние на политической арене.

«Наоборот, и я буду активен, и РПА будет еще более активной. И если будут выборы без капитулянта [Никола Пашиняна – ред.], мы примем в них участие», - заявил Серж Саргсян.

Экс-президент, который считает, что проигравший в войне премьер-министр должен уйти в отставку, также скептически относится к заверениям властей о готовности провести честные досрочные парламентские выборы.

Как отметил Серж Саргсян, «людям, сфальсифицировавшим целую войну, ничего не стоит подтасовать и итоги выборов».