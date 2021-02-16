Действует новый порядок въезда иностранных журналистов в Карабах

Порядок и процедура аккредитации представлены на сайте МИД Карабаха. При наличии требуемых документов ни о каком запрете не говорится.

Однако армянский фиксер, работающий с иностранными журналистами, на условиях анонимности рассказал Радио Азатутюн, что на днях въезд ряда иностранных СМИ в Карабах был запрещен, несмотря на наличие разрешения на въезд. Было отказано во въезде шведскому журналисту, который ранее уже был в Армении и освещал войну, также было отказано во въезде испанскому журналисту, имеющему въездную визу и аккредитацию, который ранее много раз бывал в Армении

С подобным препятствием, но не с запретом, столкнулась также группа иностранных граждан, направлявшаяся в Карабах с целью оказания гуманитарной помощи.

Камил Богде - одна из входящих в эту группу семи человек. И без того долгий путь, по ее словам, сделали еще дольше переговоры на пограничных пунктах. «Мы должны были останавливаться по дороге примерно восемь раз, и много раз мне говорили, что мы не можем ехать дальше, потому что у нас нет армянского паспорта. Я не могла понять, почему нельзя было, а затем можно было», - сказала она.

Сопровождающая группу гражданка Армении Седа Григорян в беседе с Радио Азатутюн отметила, что запрет касается только иностранных граждан. Российские миротворцы отметили, что граждане Армении могут оставить иностранных граждан на блокпосту, а сами ехать дальше.

«Они сразу сказали, что поскольку есть иностранцы, лица с иностранными паспортами, в тот день утром был спущен приказ, что они не могут въезжать без разрешения МИД Азербайджана. В ответ на это мы сказали, что обратились в соответствующий орган в Ереване, получили соответствующее разрешение, и вообще, как это возможно, что МИД Азербайджана вмешивается в передвижение людей из Армении в Арцах? Естественно, это были рядовые военные, они сказали, что они не решают, а выполняют приказ», - сказала Григорян.

После переговоров на первом блокпосту и проверки паспортных данных группе удалось двинуться дальше. На следующих двух блокпостах группе вновь пришлось вести долгие переговоры, чтобы получить возможность ехать дальше.

«Не знаю, было ли это недоразумение или нет, сложилось впечатление, что такого однозначного приказа и решения нет, потому что на следующем блокпосту, на блокпосту Бердзора, уже никто не упоминал МИД Азербайджана, но и там нам сказали, что у вас нет разрешения Мурадова», - сказала Седа Григорян.

Вновь в результате переговоров, по словам Седы Григорян, благодаря отсутствию среди них журналистов, им удалось пересечь границу.

Мы не смогли выяснить причины сложностей и запрета на въезд в Карабах. В МИД Карабаха пообещали дать разъяснения позже.

В условиях въезда иностранных граждан в Карабах произошли изменения. Об этом МИД Карабаха сообщил на своем сайте неделю назад: «Исходя из соображений безопасности, в послевоенных условиях действует обновленный порядок въезда иностранных граждан на территорию Карабаха. Граждане зарубежных стран, желающие посетить в Республику Арцах, должны обратиться в Министерство иностранных дел Арцаха для получения разрешения на въезд. Эта процедура распространяется как на иностранных граждан, которым необходима въездная виза, так и на граждан, для которых действует безвизовый режим. Информация о заявках передается также российским миротворческим силам, учитывая соображения безопасности. После утверждения заявок иностранные граждане могут прибыть в Арцах».

Произошло изменение также в сроках выдачи разрешения на въезд, если раньше это занимало один день, то теперь 3-4 рабочих дня, иногда на получение разрешения уходит больше времени.

То же самое касается и представителей СМИ. Причем, после получения разрешения данные въезжающих передаются российским миротворцам на пограничных пунктах пропуска с фиксацией точной даты и времени. В случае прибытия раньше или позже разрешение на въезд не действует.