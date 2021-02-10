Власти Карабаха «сотрудничают с миротворцами для обеспечения безопасного въезда иностранцев»

Власти Нагорного Карабаха сотрудничают с российскими миротворцами для безопасного и беспрепятственного въезда иностранных граждан через находящийся под их контролем Лачинский коридор, заявил начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха Артак Нерсисян, комментируя вчерашнее заявление МИД Карабаха о «въездных визах».

«Основная цель - обеспечение безопасности», - сказал Нерсисян.

МИД Карабаха сообщает, что, исходя из соображений безопасности, в послевоенных условиях действует обновленный порядок въезда иностранных граждан на территорию Карабаха. Граждане зарубежных стран, в том числе граждане России, заранее должны обратиться в Министерство иностранных дел Карабаха для получения разрешения на въезд, затем информация об обращениях передается также российским миротворческим силам с учетом соображений безопасности. Фактически, к прежней процедуре прибавляется фактор миротворцев.

На вопрос, не означает ли это, что в принятии решения о разрешении на въезд будут играть роль также российские миротворцы, Нерсисян ответил, что решение принимает Министерство иностранных дел, заявки рассматриваются в министерстве.

«Заявления о разрешении на въезд, будь то от иностранных граждан или от иностранных журналистов и представителей иностранных организаций, рассматриваются и утверждаются в Министерстве иностранных дел. Информация о заявках иностранцев на получение разрешения на въезд передается российским миротворцам», - пояснил Нерсисян.

По словам начальника управления информации МИД Карабаха, сотрудничество с российскими миротворцами осуществляется и для обеспечения безопасности въезда иностранцев, и, в целом, для обеспечения двусторонней безопасности.

В последние дни местная пресса пишет о запрете на въезд иностранцев в Карабах, ссылаясь на бывшего посла Армении в Ватикане, зятя Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна. Последний в своем телеграмм-канале утверждал, что группа французских журналистов и общественных деятелей, имея официальную аккредитацию, не смогла въехать в Карабах, российские миротворцы не разрешили им продолжить путь, мотивируя это тем, что «они въезжают на территорию Азербайджана, поэтому полученная в Армении аккредитация недействительна и необходимо получить аккредитацию от Азербайджана».

Между тем, МИД Карабаха сообщает, что в последние дни по указанной процедуре в Карабах прибыли представители ряда зарубежных СМИ и международных организаций.