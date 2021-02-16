Власти отвечают на заявление Саргсяна о том, что он остался на посту премьера, чтобы урегулировать карабахский конфликт

Серж Саргсян, весной 2018 года подавший в отставку с поста премьер-министра под давлением массовых протестов, заявляет, что после 10 лет президентства остался на посту премьер-министра, чтобы реализовать так называемый «план Лаврова» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который, по его оценке, был отклонен нынешними властями.

В интервью телекомпании «Армньюз» Саргсян пояснил, что «план Лаврова» представлял собой модифицированный вариант «Мадридских принципов», который министр иностранных дел России предложил от имени сопредседателей. Согласно «плану Лаврова», Азербайджан признавал, что окончательный статус Нагорного Карабаха должно определить население Карабаха без временных ограничений, Азербайджану возвращались пять районов. Возвращение двух оставшихся районов – Лачинского и Кельбаджарского, по словам Сержа Саргсяна, было бы тесно связано со сроками проведения референдума.

«Я не только был готов подписать, но я согласился остаться премьер-министром РА исключительно для реализации этого варианта. И я должен был его подписать не тайно, а, естественно, когда мы достигли бы того, к чему стремились, затем этот вариант, я не говорю, что мы вынесли бы его на референдум и прочее, но сделали бы предметом очень большого и бурного обсуждения в обществе. Я не был уверен, что большинство общества могло бы его поддержать. Конечно, если бы у нас сейчас была возможность повернуть колесо истории вспять и вернуться в 2018 год, думаю, 99% нашего населения были бы за него», - отметил третий президент Армении.

«Прежде всего, Серж Саргсян хотел остаться у власти, - комментируя заявления третьего президента, возразил председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания, депутат правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян. - Если он хотел подписать этот документ, почему не подписал его в марте, феврале, январе 2018 года, в декабре, ноябре, сентябре, августе 2017 года и так далее? Почему не подписал? Подписал бы».

Рубинян заявил, что Саргсян в своем интервью подтвердил, что к 2018 году переговорный процесс достиг такой точки, когда переговорщик с армянской стороны, то есть он, был готов подписать документ о передаче 5+2 районов, а уточнение статуса Арцаха [Карабаха] должно было быть оставлено на неопределенное будущее, причем не было определено, что вопрос на референдуме не будет ничем ограничен. «Фактически, это территории в обмен на мир», – заключил он.

«Серж Саргсян подтвердил, что был готов подписать документ, согласно которому территории будут переданы без гарантирования статуса. Во-вторых, фактически Серж Саргсян подтвердил, что это поэтапным вариант. Я считаю, что в его интервью даже есть противоречие, потому что в одном пункте он пытается объяснить, что никогда не соглашался на поэтапный вариант, но описанное им было поэтапным вариантом, потому что передавались территории, а уточнение статуса оставлялось на неопределенное будущее с неопределенным содержанием», - сказал Рубинян.

Серж Саргсян заявил, что передал власть Карену Карапетяну, а действующий премьер-министр не является его проектом. Произошедшее весной 2018 года в Армении он назвал «антикарабахским движением», заявив, что никогда не был сторонником позиции «ни пяди земли», и за 1,5 часа интервью так и не произнеся имени Никола Пашиняна.