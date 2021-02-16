Марукян: «Почему тратились миллионы долларов на территории, которые должны были быть переданы Азербайджану?»

Об этом сегодня заявил лидер оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. В этой связи он выразил недоумение: если это так, то почему на Ковсакан (Зангилан), соседние села, на Санасар (Кубатлу) тратились миллионы долларов, почему на реке Аракс строился новый поселок (Араксаван), почему огромные деньги тратились на Мехакаван (Джабраил) и так далее?

По словам Марукяна, получается, что налоги граждан, деньги, поступающие от диаспоры, тратились на территорию, которая должна была быть передана Азербайджану.

«Другими словами, мы были настолько богаты, что строили для них города и села. Кроме того, для ведения бизнеса в районах Кашатаг (Лачин) и Карвачар (Кельбаджар) были предоставлены кредитные портфели в несколько сотен миллионов долларов (в основном на ГЭС). Был ли смысл брать огромные кредиты в банках с госгарантиями, если районы все равно надо было бы передавать Азербайджану? С какой целью производились все эти расходы, если параллельно велись переговоры о передаче районов по формуле 5+2?» - написал Маруян на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне в интервью телекомпании «Армньюз» бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что после двух президентских сроков он принял руководство в качестве премьер-министра для решения карабахской проблемы. Экс-глава государства сослался на ранее обсуждавшиеся варианты решения проблемы, подразумевавшие передачу районов вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану в обмен на независимый статус или обещание о проведении референдума по независимому статусу региона.