Сейсмическая активность затухает, но не исключены умеренные и слабые толчки - специалист

За последние 10 дней после землетрясений, зарегистрированных в Армении недалеко от Еревана и в Гегаркуникской области, сейсмическая активность в этих двух очагах затухла.

По словам советника директора Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Грачья Петросяна, после произошедшего 13 февраля землетрясения было зарегистрировано 110 афтершоков, все они были слабыми.

«Сейсмическая активность в обоих очагах затухла, несмотря на количество афтершоков, они настолько слабые, что регистрировались только сейсмометрами. Население их не почувствовало. Мы считаем, что сейсмическая активность затухает, но не исключено, что в республике и на прилегающих территориях будут происходить умеренные и слабые толчки. Например, землетрясения магнитудой 4-5 баллов можем считать средними по силе, потому что, согласно закону РА «О сейсмической защите», сильным считается землетрясение магнитудой 5,5 и выше по шкале Рихтера», - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что в соседних странах тоже были подземные толчки. Погода тут ни при чем, землетрясение является следствием активизации сейсмического режима в регионе.

За эти два дня поступило более 3000 сигналов. Небольшие обрушения произошли в нескольких зданиях на улицах Айвазовского, Смбата Зоравара, Чехова, был также сигнал о том, что в одном из зданий на проспекте Комитаса оторвались 10 кафельных плиток.

В таких ситуациях в основном вновь вспоминаются те здания, которые до землетрясения были в аварийном состоянии, речь идет об аварийных зданиях третьей и четвертой степени.

В общежитии Вардашена показали упавшие камни, рассказали, что штукатурка посыпалась на двухлетнего ребенка, и они всю ночь не спали, боясь оставаться в доме.