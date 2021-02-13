Землетрясение силой 6-7 баллов зарегистрировано в 8 км к юго-востоку от Еревана. Получены сигналы о разрушениях

Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 4.7 было зарегистрировано сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты на 40,11 градусе северной широты и 44,54 градуса восточной долготы на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение ощущалось в городе Ереван с магнитудой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях с магнитудой 3-4 балла.

По сообщению МЧС, с улиц Айвазовского и Смбат Зоравар в Ереване поступили сигналы о разрушениях, вызванных землетрясением.

Позже МЧС сообщило: «Наблюдается активность после толчков, которая ослабевает. Зарегистрировано около 20 афтершоков. Мы призываем население пока оставаться на открытом пространстве. Дополнительная информация будет предоставлена».

Напомним, неделю назад в районе села Шоржа Гегаркуникской области произошло землетрясение силой 6-7 баллов, за которым последовали несколько десятков более слабых подземных толчков. После этого МЧС прогнозировало землетрясения слабой или умеренной силой в ближайшие дни в Армении и прилегающих территориях.