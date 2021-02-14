В Армении за сутки от коронавируса скончался один пациент

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 73 и сейчас составляет 161 015.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 1 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3141.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 791 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4220, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 681 838 (2703 за сутки).