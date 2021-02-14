Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Вследствие землетрясения в медицинские центры обратились 25 граждан

По данным Минздрава, по состоянию на 20:30 13 февраля в медицинские центры Армении в связи с землетрясением с различными ссадинами и травмами обратились 25 граждан.

По данным ведомства, состояние всех обратившихся оценивается как легкой тяжести. Из соображений безопасности госпитализирована только одна беременная женщина. Остальные 24 человека получили помощь амбулаторно.

Землетрясение магнитудой 4.7 было зарегистрировано накануне в Армении недалеко от Еревана. В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов. В армянской столице сила землетрясения составила 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях – 3-4 балла.

За землетрясением последовали десятки афтершоков, активность которых, по данным МЧС, ослабевает.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG