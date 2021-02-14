Вследствие землетрясения в медицинские центры обратились 25 граждан

По данным ведомства, состояние всех обратившихся оценивается как легкой тяжести. Из соображений безопасности госпитализирована только одна беременная женщина. Остальные 24 человека получили помощь амбулаторно.

Землетрясение магнитудой 4.7 было зарегистрировано накануне в Армении недалеко от Еревана. В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов. В армянской столице сила землетрясения составила 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях – 3-4 балла.

За землетрясением последовали десятки афтершоков, активность которых, по данным МЧС, ослабевает.