Законопроекты, новые условия работы СМИ в Сюнике – повод для недовольства

Навасардян рассматривает инициативы властей как давление на свободу прессы.

«На СМИ уже оказывается психологическое давление. Это очевидно. Я думаю, что это преследует очень конкретную цель – сделать информационную среду более благоприятной для правящей политической силы в Армении. И, конечно, это нельзя считать приемлемым, тем более, что это находится в очень серьезном противоречии с международной конвенцией, думаю также и с Конституцией Армении», - заявил он.

Напомним, накануне Национальное собрание приняло в первом чтении законопроект, автором которого является вице-спикер парламента Ален Симонян, который предусматривает ужесточение размера компенсации за оскорбление и клевету.

«В 2018-2019 годах у нас были положительные тенденции, которые были зафиксированы не институциональными изменениями, то есть улучшение скорее носило стихийный характер и было основано на политической воле. Сегодня мы видим, что с точки зрения политической воли у нас противоположная картина, а также происходят институциональные изменения, прежде всего в форме законодательства, которые больше направлены на ограничение свободы слова и прессы», - заявил Борис Навасардян.

Еще один законопроект, автором которого опять-таки являются проправительственные депутаты, вызвал большую критику среди экспертов и журналистов. Представители правящей фракции «Мой шаг» предлагают запретить СМИ публиковать информацию со ссылкой на анонимные источники. Президент Ереванского пресс-клуба также считает проблематичным решение об ограничении работы журналистов в Сюникской области Армении.

На днях Объединенный информационный центр Армении сообщил, что для освещения ситуации в Сюнике журналистам необходимо направлять письменный запрос в Службу национальной безопасности. В центре аргументировали это тем, что ограничения обусловлены оперативной обстановкой и соображениями безопасности. Согласно сообщению, за основу был взят факт проведения пограничных работ на соответствующих участках Сюникской области.

Съемочная группа издания Civilnet уже несколько дней находится в Сюнике. В беседе с Радио Азатутюн журналист Геворг Тосунян пожаловался на то, что их работа затруднена из-за недавних ограничений. «В Шурнухе представители пограничных войск вообще потребовали не снимать ничего без разрешения, они даже потребовали удалить те кадры, которые мы уже сделали, но мы отказались это сделать. За разрешением мы обратились в Службу национальной безопасности, которая через несколько часов дала такое разрешение. Учитывая то обстоятельство, что у нас было совсем немного времени и что все это не планировалось, я потерял весь день сначала в Шурнухе, а потом возле села Нрнадзор по дороге в Мегри, где был блокпост и где я был вынужден объяснять пограничникам, что я хочу делать», - рассказал журналист.