По мнению Егояна, соглашение внесет качественные изменения в отношения Армения-ЕС

Документ вступит в полную силу с 1 марта этого года, сообщает МИД Армении.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано еще при предыдущих армянских властях, 24 ноября 2017 года. Оно, по сути, заменило Соглашение об ассоциации, от подписания которого армянская сторона отказалась в 2013 году, сразу после чего вступила в инициированный Россией Таможенный союз.

Официальный Ереван, касаясь завершения процесса ратификации, заявляет, что соглашение выводит двусторонние отношения между Республикой Армения и Европейским союзом на новый уровень партнерства, регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.

«Соглашение между Арменией и ЕС- это всеобъемлющий документ, который обеспечивает прочную правовую основу для партнерства Армении и ЕС, намечая сотрудничество в самых разных сферах, таких как правосудие, безопасность, экономика, сельское хозяйство и инфраструктура окружающей среды и климата, образование и наука, культура, здравоохранение и так далее», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты гражданам Армении, способствуя укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ и со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни граждан, убеждены в МИД.

Ведомство подчеркивает, что в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС рассматривается также вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в связи с чем подтверждается приверженность ЕС поддержанию усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в частности, на основе равноправия и права народов на самоопределение.

Председатель комиссии НС по вопросам европейской интеграции, депутат правящей фракции «Мой шаг» Арман Егоян считает, что соглашение внесет новые качественные изменения в отношения между Арменией и Евросоюзом. Депутат также оптимистичен в том, что документ будет способствовать либерализации визового режима, хотя в соглашении об этом не упоминается, лишь говорится об упрощении визового режима.

«Также учитывая, что нелегальная иммиграция в ЕС из Армении ощутимо сократилось еще до коронавируса», - отметил депутат.

Егоян добавил, что до ратификации соглашения уже начались реформы в различных сферах в соответствии со стратегиями соглашения.