С 1 марта в полной мере вступает в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Согласно заявлению МИД, соглашение, которое было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, выводит двусторонние отношения между Республикой Армения и Европейским союзом на новый уровень партнерства, регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.

Соглашение между Арменией и ЕС- это всеобъемлющий документ, который обеспечивает прочную правовую основу для партнерства Армении и ЕС, намечая сотрудничество в самых разных сферах, таких как правосудие, безопасность, экономика, сельское хозяйство и инфраструктура окружающей среды и климата, образование и наука, культура, здравоохранение и так далее.

«Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты нашим гражданам, способствуя укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ и со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни наших граждан.

Следует подчеркнуть, что в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС рассматривается вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в связи с чем подтверждается приверженность ЕС поддержанию усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в частности, на основе равноправия и права народов на самоопределение», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Армении.