Премьер-министру представлены зафиксированные в сельском хозяйстве в 2020 году результаты и программы на 2021 год

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, совещание было посвящено достигнутым в сельском хозяйстве в 2020 году результатам и запланированным в 2021 году программам.

Ходжоян, сославшись на данные Статистического комитета, также отметил, что в сфере растениеводства зафиксирован рост на 2,3%, в сфере животноводства - 0,6%. Площадь посевных земельных участков составила 228 тыс. гектаров, количество орошаемых земель - 155 тыс. гектаров.

По словам замминистра, в числе программ государственного содействия в 2020 году активизировалась лизинговая программа, в рамках которой было приобретено 295 единиц сельхозтехники, а количество бенефициаров увеличилось почти вдвое. Заметный рост зафиксирован в рамках программы интенсивного садоводства. По сравнению с 2019 годом в 2020 году площадь интенсивных садов увеличилась почти в 10 раз и составила 518,6 га, количество бенефициаров увеличилось с 17 до 53.

Согласно докладу замминистра, с учетом растущего интереса к программе, в 2021 году планируется внедрить системный подход, который будет включать также образовательный компонент, и в Аграрном университете будут реализованы краткосрочные и долгосрочные курсы по интенсивному садоводству.

Программа сельского страхования в 2020 году была реализована в 6 областях Армении и включала две сельхозкультуры. В 2021 году планируется количество подлежащих страхованию сельскохозяйственных культур довести до 11 для реализации программы во всех областях Армении.

Зафиксирован прогресс в рамках реализации программы племенного животноводства и скотоводства. Этому также способствовал реализуемый в рамках программы «Устойчивые общины» ПРООН в сотрудничестве с Министерством экономики РА проект «Миасин» по строительству «умных» животноводческих ферм. В 2020 году построено 20 «умных» животноводческих ферм, подписано 35 контрактов, которые сейчас находятся на этапе реализации. Проект реализуется в приграничных населенных пунктах Гегаркуникской, Вайоцдзорской областей, а в Сюникской области он будет доступен с 15 февраля. Приняты меры по вакцинации скота. Завершена подготовка к программе нумерации скота.

Коснувшись процесса заготовок, замминистра отметил, что в 2020 году заготовлено 98 тыс. тонн овощей и фруктов, что на 11 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Проведено картографирование виноградных насаждений, это важно для создания реестра, которое будет продолжено и в этом году, будет расширена география регионов. С целью стимуляции экспорта местных вин предусмотрено в 2021 году создать склад для комплексного хранения грузов в Берлине, а также онлайн-площадку, через которые армянские вина будут продаваться по всей Европе. Работы в этом направлении продолжаются.

Проведены законодательные реформы в сфере коньячного производства. В настоящее время для поддержки перерабатывающего и экспортного секторов ведутся переговоры с руководством сети трех российских супермаркетов с целью открытия в Армении представительства, логистического центра и организации прямого экспорта местной продукции в эти супермаркеты.

На кредиты Всемирного банка в 2020–2021 гг. подписаны контракты с 57 перерабатывающими компаниями для модернизации производственных мощностей и внедрения систем безопасности хранения пищевых продуктов.

Что касается субсидируемых государством сельскохозяйственных кредитов, то в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, количество кредитов увеличилось более чем в 4 раза, объем кредитного портфеля увеличился почти вдвое.

Премьер-министру было доложено об итогах программы и предстоящих планах по управлению пастбищами и развитию инфраструктуры на 2020 год. На средства ВБ построен Центр ветеринарной службы в г. Раздан Котайкской области, аудитория факультета животноводства Аграрного университета оснащена современным оборудованием, строительство систем орошения пастбищ завершено в 8 общинах.

В 2021 году в общине Туманян Лорийской области будет построен Центр ветеринарной службы, в 11 общинах будут проведены работы по строительству оросительных систем пастбищ, в 70 общинах планируется строительство мест сбора для скота, которые будут служить для нумерации и вакцинации скота.

Заместитель министра отметил, что в 2021 году намечено продолжение программ государственного содействия сфере сельского хозяйства. В ближайшее время будет представлена программа государственного содействия производству яровых зерновых, бобовых и кормовых культур.

Никол Пашинян подчеркнул важность положительной динамики и последовательной реализации эффективных программ и отметил, что ни одна программа поддержки стратегической важности не должна оставаться за рамками государственного содействия.

Премьер-министр Пашинян поинтересовался текущей ситуацией в сфере водопользования. Было доложено о процессе реформирования системы водоснабжения, управлении накопленными водопользовательскими компаниями долгами с целью оздоровления системы. В этом контексте были обсуждены вопросы повышения рентабельности системы.

Премьер-министр поручил изучить варианты повышения точности планирования процесса водопользования, минимизации потерь воды, системного решения процесса погашения накопленных водопользовательскими компаниями задолженностей и представить их на обсуждение.