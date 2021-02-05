Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Карабаха - Андраник Кочарян

Он не сообщил подробностей состоявшейся сегодня в парламенте встречи с министром обороны. По его словам, отныне министр будет часто находиться в парламенте, так как Армения – парламентская страна. Кочарян не стал отрицать, что на встрече обсуждались также вопросы, связанные с Армией обороны Нагорного Карабаха и срочной военной службой, но на данный момент считает, что об этом говорить рано.

Отметим, что сегодня в Национальном собрании министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел закрытые рабочие встречи со спикером НС, председателем комиссии по вопросам обороны и безопасности и руководителем правящей фракции «Мой шаг».

Официальной информации о встречах нет, сам министр отказался отвечать на вопросы журналистов, сказав: «На все вопросы, естественно, я отвечу в подходящий момент».

Радио Азатутюн еще 11 января обратилось в Минобороны с письменным запросом, пытаясь уточнить, выводятся ли Вооруженные силы Армении из Нагорного Карабаха и не будут ли отныне военнослужащие срочной службы из Армении служить в Карабахе. В министерстве обошли эти и ряд других вопросов, отметив, что сведения, указанные в запросе, не являются официальным процессом.

Сегодня в парламенте министр предпочел вообще не отвечать на эти вопросы.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сказал: «Вопрос номер один: остается ли Армения гарантом безопасности Арцаха? Да. Вопрос номер два: Как? Так, как и до этого, но с некоторыми другими сложностями, потому что послевоенный период также создал определенные сложности. Как нам их преодолеть? Вместе, не мешая, не создавая излишнего напряжения. Потому что ситуация очень хрупкая. Потому что, хотим мы того или нет, мы, прежде всего, должны соблюдать режим прекращения огня. Не нарушая режим прекращения огня, ориентируясь во времени, увеличивая наши возможности безопасности, и благодаря увеличению этих возможностей в мирное время лучше, более эффективно пытаться реализовать наш статус гаранта».

На вопрос Радио Азатутюн, смогут ли граждане Армении при желании продолжать службу в Карабахе, Кочарян ответил: «Граждане Армении всегда служили при желании. Прошу не требовать от меня другой формулировки… Всегда будут пытаться создавать препятствия… Преодолевая препятствия, будем достигать нашей цели».

Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, комментируя слухи о расформировании Армии обороны Карабаха, заявил, что государственные органы Карабаха сейчас занимаются вопросом организации профессиональных подразделений на контрактной основе. Мы попросили Андраника Кочаряна прокомментировать, как это заявление восприняли в Армении.

«Я не следил за заявлениями господина Баласаняна. Если он сделал опасное заявление, я обязательно его сейчас посмотрю… И, в конечном счете, мы не руководствуемся заявлениями Виталия Баласаняна. Мы руководствуемся логикой совместной системы безопасности Армении и Арцаха», - ответил Андраник Кочарян.

На вопрос, продолжит ли существовать Армия обороны Карабаха, Кочарян ответил: «Сегодня есть командующий Армией обороны. Что это означает? Генерал-лейтенант... Есть ведь командующий этой армией? Это означает, что есть Армия обороны. Если бы не было командующего, это означало бы, что нет армии. Кто что хочет, пусть говорит. Какой должна быть армия? Естественно, возникли новые задачи. От решения этих задач зависит, какая у нас будет Армия обороны, какие будут перестановки сил, средств, добровольцев ․․․ есть тысяча и один вопрос. Все зависит от того, насколько наше население в Арцахе будет чувствовать себя в безопасности и укрепит свои позиции на той территории, которая сегодня находится под нашим контролем. Речь идет об укреплении права населения на проживание в Арцахе».