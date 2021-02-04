Баласанян опроверг слухи о расформировании Армии обороны. В Карабахе формируются профессиональные подразделения на контрактной основе

Государственные органы Нагорного Карабаха в настоящее время занимаются вопросом организации профессиональных подразделений на контрактной основе, заявил секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян, опровергнув слухи о расформировании Армии обороны Карабаха.

«В некоторых СМИ и социальных сетях распространяются слухи о том, что Армия обороны Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] будет расформирована и по логике этих слухов не будет осуществляться защита границ Арцаха. В этой связи хочу сообщить, что государственные органы Арцаха в настоящее время занимаются вопросом организации профессиональных подразделений на контрактной основе именно с целью защиты границ», - по сообщению Общественного телевидения Карабаха, заявил Баласанян.

Секретарь Совета безопасности Карабаха также категорически опроверг слухи о том, что якобы на площади Возрождения столицы Карабаха - Степанакерта, на государственных зданиях будет установлен азербайджанский флаг.

«В некоторых кругах общества есть опасения, что, например, кварталы Кркжан, Ачапняк Степанакерта или село Иванян Аскерана в ближайшее время будут заселены азербайджанскими семьями. Ходят слухи и о том, что, в частности, в торговых точках Степанакерта азербайджанцы совершают покупки. Заверяю, что подобные разговоры лишены какого-либо основания», - подчеркнул Баласанян.

«Дорогие арцахцы, от имени властей Арцаха заверяю вас, что несмотря на невосполнимые потери, нанесенные нам вследствие военных действий, государство всегда готово выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и нормальной жизнедеятельности населения. Призываю не поддаваться ложным слухам и быть уверенными, что сделано и делается все возможное для создания и расширения необходимых условий для достойной жизни арцахца», - также говорится в заявлении секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха.

МИД Нагорного Карабаха, в свою очередь, опроверг распространенную в СМИ информацию о прекращении деятельности постоянного представительства Карабаха в РФ. Ведомство заверило, что постоянные представительства Карабаха в иностранных государствах продолжат свою нормальную деятельность.