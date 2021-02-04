Одним из требований Азербайджана было отсутствие у Карабаха вооруженных сил - эксперт

Власти Нагорного Карабаха занимаются организацией профессиональных подразделений на контрактной основе, которые должны защищать границы Карабаха, заявил вчера поздно вечером секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян.

Бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян на днях заявил, что в ближайшее время Армия обороны Карабаха будет расформирована. Об этом также писала пресса.

По словам Виталия Баласаняна, по логике этих слухов защита границ Карабаха осуществляться не будет, однако он заявляет, что создаваемые подразделения должны заниматься именно этим делом.

По оценке военного эксперта Карена Ованнисяна, речь идет о прекращении существования Вооруженных сил Карабаха. Он напоминает, что на протяжении всей истории конфликта одним из требований Азербайджана было то, чтобы у Карабаха не было вооруженных сил. Однако, по мнению эксперта, указанные Виталием Баласаняном профессиональные подразделения будут выполнять ту же функцию, что до сих пор выполняла Армия обороны. «Более того, на мой взгляд, профессиональные подразделения могут быть более мобильными и лучше выполнять поставленные перед ними задачи», - сказал Ованнисян.

Тем не менее, эксперт задается вопросом: что будет с позициями на карабахско-азербайджанской границе, сохранятся они или нет? В своем заявлении Баласанян этот вопрос не затронул. «В условиях леса или сложного рельефа местности невозможно просто так покинуть этот рубеж и спокойно сидеть в селе или населенном пункте», - сказал он.

По мнению Карена Ованнисяна, это изменение по большому счету касается названия вооруженных подразделений и вытекает из требования Азербайджана. «Я считаю, что это одно из требований Азербайджана. Это номинальное изменение. И так получилось, что это должно быть решено по варианту, выгодному обеим сторонам. Вы знаете, Алиев может сказать своему обществу: смотрите, мне удалось расформировать официальную армию Республики Арцах, то есть этого достаточно для Алиева», - сказал эксперт.

По прогнозу Ованнисяна, более вероятно, что эти силы будут мобильными или полумобильными и не будут выполнять позиционную функцию. «Сейчас трудно сказать, что будет, мы только приблизительно представляем это, но пока новые формирования не начнут действовать и пока мы не увидим все отрицательные и положительные стороны, мы не можем окончательно сказать, что это будет», - сказал он.

Секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян в своем заявлении затронул и ряд других вопросов. Он утверждает, что слухи о том, что азербайджанцы совершают покупки в магазинах Степанакерта, лишены каких-либо оснований. По словам Баласаняна, безосновательны также опасения, что кварталы Кркжан, Ачапняк Степанакерта или село Иванян Аскерана в ближайшее время будут заселены азербайджанскими семьями.