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Политика

Экс-президент Армении Серж Саргсян встретился с послом России

Бывший президент Армении Серж Саргсян (архив)

Накануне бывший президент Армении, лидер Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян встретился с послом России Сергеем Копыркиным.

Об этом сообщил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

По его словам, встреча была инициирована российской стороной, на ней был обсужден широкий круг вопросов, связанных с последствиями войны в Нагорном Карабахе.

Серж Саргсян особо подчеркнул необходимость того, чтобы Россия продолжила свою деятельность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для окончательного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе базовых принципов, в том числе принципа самоопределения народа.

В контексте обсуждения сложившейся ситуации была подчеркнута важность эффективных усилий по возвращению военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц в Армению и поиску тел погибших военнослужащих.

Обсуждалась также внутриполитическая ситуация.

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