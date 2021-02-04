Экс-президент Армении Серж Саргсян встретился с послом России

Об этом сообщил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

По его словам, встреча была инициирована российской стороной, на ней был обсужден широкий круг вопросов, связанных с последствиями войны в Нагорном Карабахе.

Серж Саргсян особо подчеркнул необходимость того, чтобы Россия продолжила свою деятельность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для окончательного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе базовых принципов, в том числе принципа самоопределения народа.

В контексте обсуждения сложившейся ситуации была подчеркнута важность эффективных усилий по возвращению военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц в Армению и поиску тел погибших военнослужащих.

Обсуждалась также внутриполитическая ситуация.